Новий тектонічний розлом: вчені розповіли, коли чекати мегаземлетрусів

Зміна клімату та тектонічні плити

Реклама

Атлантичний океан, що довгий час вважався сейсмічно спокійним, може приховувати загрозу, здатну змінити карту світу.

Про це йдеться у матеріалі expert із посиланням на дослідження, що опубліковано у журналі Nature Geoscience.

За словами вчених, під океаном зароджується новий тектонічний розлом, який у майбутньому може спричинити мегаземлетруси, цунамі та об’єднання континентів.

Реклама

Історичні підказки та нове відкриття

Геологи давно звернули увагу на нетипові для регіону землетруси біля берегів Португалії. Наприклад, у 1755 році Лісабон був зруйнований поштовхами магнітудою 8,7 та подальшим цунамі, що забрало життя десятків тисяч людей. Ще один потужний землетрус магнітудою 7,8 стався 1969 року.

Після аналізу сейсмічних даних та комп’ютерного моделювання, команда геолога Жуана Дуарте з Лісабона виявила докази розшарування мантії. Вчені припускають, що протягом мільйонів років вода просочувалася в земну кору, послаблюючи її. Це, своєю чергою, призводить до формування нової великої зони субдукції — місця, де одна тектонічна плита заходить під іншу.

Що чекає на людство у майбутньому

За словами дослідників, формування цієї зони призведе до значних сейсмічних подій. У майбутньому Атлантичний океан може пережити мегаземлетруси та потужні цунамі. У перспективі цей процес може призвести до зсуву літосферних плит, у результаті чого Африка, Європа та Америка можуть з’єднатися в єдиний суперконтинент.

«Ми не знаємо, коли станеться сильний землетрус, але ми знаємо, що він станеться, тому ми повинні бути до цього готові», — підкреслили геологи.

Реклама

Раніше стало відомо, що понад 200 тис барелів із радіоактивними відходами лежать на дні Атлантичного океану вже майже 50 років. Це наслідок практики 1946–1990 років, коли європейські країни, зокрема Франція та Велика Британія, скидали ядерні матеріали, запечатані в бетон і асфальт, у море.

Також стало відомо про вимерлих головоногих молюсків із закрученими панцирами, що зникли з лиця Землі близько 66 млн років тому.