Новий грибок перетворює павуків на "зомбі": чи є ризик для людей

Павук-зомбі / © dailymail.co.uk

Таємничий грибок Gibellula attenboroughii перетворює павуків на справжніх «зомбі», контролюючи їхню поведінку та поїдаючи зсередини. Заражений павук залишає свою павутину, щоб померти на відкритому повітрі, а потім з його тіла проростають нові спори грибка.

Про це пише Daily Mail.

Як працює грибок?

Таємничий грибок Gibellula attenboroughii перетворює павуків на справжніх «зомбі»: він проникає в їхнє тіло, пожирає органи та змінює хімію мозку, змушуючи павука покинути свою павутину. Після цього «зомбі-павук» вилазить на відкрите місце, де помирає. З його трупа проростають нові плодові тіла, що випускають спори для зараження інших павуків. Цей вид грибка був названий на честь відомого натураліста Девіда Аттенборо, і, за словами вчених, він абсолютно безпечний для людей.

Де його знаходять та чи він небезпечний для людей?

Вперше грибок виявили у 2021 році в Північній Ірландії під час зйомок документального фільму BBC. З того часу повідомлення про «зомбі-павуків» надходили з різних країн. Зокрема з США, Великої Британії та Чехії. Заражених павуків знайшли на горищах, у підвалах, печерах та садах.

Вчені заспокоюють, що Gibellula attenboroughii не становить загрози для людей. За словами міколога Жуана Араужо, для того, щоб грибок міг заразити людину, «потрібні мільйони років генетичних модифікацій». Це відрізняє реальний грибок від сценарію популярної гри та серіалу The Last of Us, де грибок контролює розум людей.

Новий вид був названий на честь відомого натураліста Девіда Аттенборо. Науковці вважають, що у світі існує ще безліч невідкритих видів грибків, і Gibellula attenboroughii — лише одна з дивовижних знахідок.

Нагадаємо, усі павуки, які трапляються на території України, за винятком однієї родини, мають отруйні залози. Отрута — це природна адаптація, яка допомагає павукам полювати. Проте більшість з них не є небезпечними для людини.

Також в Україні мешкає щонайменше тисяча видів павуків, однак більшість людей знає лише кілька з них.