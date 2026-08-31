Ноїв ковчег могли знайти в Туреччині: дослідники виявили нові ознаки під землею

Ілюстрація ковчега

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Міжнародна група дослідників, яка вивчає формацію Дюрупинар поблизу гори Арарат у Туреччині, повідомила про нові дані, що можуть вказувати на залишки давньої дерев’яної конструкції під землею.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Йдеться про утворення у формі човна, яке розташоване приблизно за 29 км на південь від Арарату і вже десятиліттями пов’язують із Ноєвим ковчегом.

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Дослідники виявили, що рівень вуглецю у ґрунті всередині формації приблизно на 40% вищий, ніж у зразках, взятих поруч.

Загадкове геологічне утворення, розташоване високо в горах Туреччини, можливо, є місцем, де близько 4300 років тому приземлився ковчег Ноя. / © Daily Mail

© Daily Mail

«Це наводить на думку, що тут можуть бути органічні матеріали або залишки деревини», — заявив археолог Дженкер Атіла.

Водночас самої деревини поки не знайшли.

Нові георадарні дослідження також виявили підземні аномалії, частина яких перетинається під прямими кутами. На думку команди, це може свідчити про наявність порожнин або певних структур.

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Дослідник Ендрю Джонс зазначив, що ґрунт усередині формації менш лужний і містить більше органічних речовин та калію — це також може бути пов’язано з розкладанням деревини.

Команда вже зібрала близько тисячі зразків ґрунту. Наступним етапом має стати буріння керна, щоб перевірити, що саме знаходиться під поверхнею.

Формацію Дюрупинар помітили на аерофотознімках ще 1959 року. Її довжина — близько 157 метрів, що приблизно відповідає біблійному опису ковчега.

Втім, більшість учених вважають Дюрупинар природним геологічним утворенням. Самі дослідники також визнають, що нові дані поки не є доказом того, що під землею справді знаходяться залишки Ноева ковчега.

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Нагадаємо, супутникові знімки NASA допомогли знайти загублене місто Убар в Аравійській пустелі, відоме як «Атлантида пісків». Вчені шукали це місто, яке, за міфами, засипало пісками, майже сто років.

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