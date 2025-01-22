Об'єкти Сонячної системи зменшуються: вчені відповіли, чи змінюється Земля

Вчені помітили, що деякі планети в Сонячній системі, а також об'єкти за її межами, стискаються з часом. Це відкриття стало можливим завдяки детальним спостереженням за їхньою поверхнею та структурами.

Про це повідомило видання IFLScience.

Зменшення об'єктів Сонячної системи

У 1974 році космічний апарат Маринер-10, пролітаючи повз Меркурій, виявив перші ознаки того, що ця планета стискається. Це стало очевидним завдяки кілометровим схилам на її поверхні, що виникли через розломи під час охолодження її внутрішніх шарів. Такий процес схожий на те, як яблуко втрачає об'єм і покривається тріщинами, коли воно всихає.

2014 року вчені підтвердили, що Меркурій зменшився на 7 км, а цей процес триває вже близько 3 мільярдів років. Нещодавно, у 2023 році, виявлено, що планета досі стискається, оскільки її гарячі надра продовжують охолоджуватися.

Меркурій. Фото: ЄКА

Вчені виявили, що Місяць також поступово зменшується. У 2010 році дослідники встановили, що цей процес викликаний охолодженням внутрішньої частини супутника, через що кора стискається і утворюються схили та розломи на його поверхні. За оцінками вчених, за кілька мільйонів років Місяць втратив близько 100 метрів у діаметрі.

У 2019 році науковці підтвердили, що Місяць все ще зменшується і продовжує бути тектонічно активним, його кора стискається навіть зараз.

Місяць / Фото: pixabay.com

Як змінюється Земля

За словами дослідників, Земля набирає масу завдяки космічному пилу та метеоритам, що щорічно падають на її поверхню. Однак разом із цим планета також втрачає частину своїх газів.

Щороку в космос відлітає близько 95 000 тонн водню та 1600 тонн гелію. Загалом це призводить до зменшення маси Землі на 50 000 тонн, що становить лише 0,0000000000000001% від загальної маси планети. Окрім того, вчені встановили, що діаметр Землі зменшується на 0,1 мм на рік — це порівнянно з товщиною людської волосини. Хоча ці зміни відбуваються, вони настільки малі, що не мають суттєвого впливу на нашу планету.

Нагадаємо, у Греції на смітник викинули артефакт віком 2000 років.

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