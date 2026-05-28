Австрійські та швейцарські вчені встановили, що обертання Землі сповільнюється небаченими темпами.

Про це повідомляє сайт BBC Science Focus.

Дослідники з Віденського університету та Швейцарської вищої технічної школи Цюріха вирішили перевірити, як змінювалася швидкість обертання планети у минулому. Для цього вони вивчили скам’янілі оболонки одноклітинних морських організмів, що мешкали на дні океану. За їх хімічним складом можна обчислити коливання рівня моря в давнину, а потім на основі цього показника розрахувати зміни швидкості обертання Землі.

З’ясувалося, що за 3,6 мільйона років обертання Землі жодного разу не сповільнювалося настільки швидко. Фахівці пов’язують рекордне уповільнення із таненням полярних льодовиків через зміну клімату. Тала вода стікає в океани, розподіляється ближче до екватора і зміщує масу від полюсів, що впливає швидкість обертання Землі. Подібне уповільнення здатне в майбутньому трохи збільшити тривалість доби, проте процес займе тисячі років.

Раніше повідомлялося, що частина зовнішнього ядра Землі під Тихим океаном почала рухатися у протилежному напрямку. Дані супутників ЄКА допомогли простежити ці зміни протягом кількох десятиліть.

