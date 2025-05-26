Обертання Землі сповільнюється: вчені приголомшили прогнозом про 25-годинну добу

Як сповільнюється обертання Землі / © Unsplash

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Обертання Землі сповільнюється, тож у майбутньому людство може жити в умовах 25-годинної доби.

Про це йдеться на dailygalaxy.

Правда про 24-годинну добу

«Фактично тривалість доби ніколи не була абсолютно сталою. Сидеричний день — тобто час, який Земля витрачає на повний оберт стосовно зірок — триває 23 години, 56 хвилин і 4 секунди. Ми ж звикли до сонячного дня, який у середньому дорівнює 24 годинам, і саме його ми використовуємо в повсякденному житті», — зазначають фахівці в матеріалі.

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За даними Ground News, ця на перший погляд стабільна система поступово змінюється. На швидкість обертання Землі, зокрема, впливають гравітаційні взаємодії.

Як сповільнюється обертання Землі?

Поєднання внутрішніх і зовнішніх сил впливає на швидкість обертання Землі. Найзначнішою з них є гравітаційне тяжіння Місяця, яке генерує припливні сили на Землі. Ця взаємодія викликає незначну силу тертя, яка поступово уповільнює обертання Землі.

Перерозподіл маси всередині планети, включно з рухами ядра Землі та впливом танення льоду, також сприяє цим змінам швидкості обертання.

«Також прецесія земної осі — повільні зміни нахилу планети — впливає на швидкість обертання Землі, хоча й більш тонкими способами», — зазначають експерти.

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Тисячі років тому Земля оберталася набагато швидше. Коли Місяць вперше утворився близько 4,5 мільярда років тому, один земний день тривав лише близько 10 годин. З часом гравітаційний вплив Місяця уповільнював обертання Землі, поступово подовжуючи день. Коли Земля досягла ранніх стадій своєї нинішньої конфігурації, день розтягнувся до 19–20 годин.

Це уповільнення тривало протягом останніх 600 мільйонів років.

«Поточна середня тривалість дня, яка становить 24 години, є результатом цього складного, постійного процесу», — кажуть фахівці.

Нова ера хронометражу?

Тож доба на Землі може тривати 25 годин.

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У дослідженні використовувалися лазерні прилади, здатні вимірювати незначні зміни обертання Землі з неймовірною точністю. На основі цих вимірювань вчені прогнозують, що через 200 мільйонів років земний день може подовжитися на цілу годину.

Потенційний перехід до довших днів ставить захопливі запитання про те, як може адаптуватися життя на Землі. Від коригування систем хронометражу до біологічного впливу на циркадні ритми, наслідки такої зміни можуть змінити те, як люди живуть і працюють.

«Навіть якщо наслідки уповільнення обертання Землі можуть бути не одразу помітні для більшості людей, це дослідження дає захопливий погляд на динамічні сили, які формують нашу планету. Наразі 24-годинний день залишається звичною константою, але майбутнє може розгортатися зовсім інакше — людство зіткнеться зі світом, де дні можуть більше не дотримуватися того ж жорсткого 24-годинного графіка, який ми завжди знали», — кажуть фахівці.

Нагадаємо, вчені, схоже, виявили дев’яту планету в Сонячній системі.

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