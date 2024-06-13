Обертання внутрішнього ядра Землі сповільнилося: чим це загрожує - дослідження

Чим це обернеться на Землі, можна лише припускати.

Учені з Університету Південної Каліфорнії довели, що внутрішнє ядро ​​Землі сповільнюється відносно поверхні планети.

Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в Nature.

"Коли я вперше побачив сейсмограми, які свідчили про цю зміну, я був спантеличений. Але коли ми виявили ще два десятки спостережень, що свідчать про ту ж закономірність, результат був неминучим. Внутрішнє ядро ​​сповільнилося вперше за багато десятиліть", - сказав декан кафедри наук про Землю в Коледжі літератури, мистецтв та наук Університету Південної Каліфорнії Джон Відейл.

Він запевнив, що саме його дослідження дає "найбільш переконливе рішення".

Вважається, що внутрішнє ядро ​​розвертається і рухається назад відносно поверхні планети через те, що рухається трохи повільніше, а не швидше ніж мантія Землі, вперше приблизно за 40 років. Вчені порівняли цю швидкість зі швидкістю останніх десятиліть, і отримали результати - ядро ​​сповільнюється.

Внутрішнє ядро ​​є твердою залізо-нікелевою сферою, оточеною рідким залізо-нікелевим зовнішнім ядром. Розміри внутрішнього ядра можна порівняти з Місяцем, воно розташоване на глибині близько 5000 км під поверхнею планети. Щоб створити візуалізацію руху внутрішнього ядра, вчені використовують сейсмічні хвилі землетрусів.

Ядро Землі Фото: phys

Під час дослідження фахівці використали сейсмічні хвилі 21 землетрусу навколо Південних Сандвічевих островів, що відбулися в період з 1991 по 2023 рік. Вони також використали дані подвійних радянських ядерних випробувань у період з 1971 по 1974 рік, та повторних випробувань США та Франції, отримані з інших досліджень внутрішнього ядра.

Відейл сказав, що уповільнення швидкості внутрішнього ядра було викликане збовтуванням оточуючого рідкого залізного ядра, яке генерує магнітне поле Землі, а також гравітаційними силами з щільних областей вищої кам'янистої мантії.

Чим загрожує сповільнення обертання внутрішнього ядра Землі

На думку вчених, уповільнення обертання внутрішнього ядра може змінити тривалість дня на долі секунди.

Раніше вчені заявили про те, що ядро ​​Землі зміщується кожні 8 років. Зміщення, мабуть, викликані тим, що ядро ​​не щільно прилягає до мантії планети.

Нагадаємо, жителям планети Земля, а саме кілька обсерваторій, отримали зашифроване послання з космосу, яке було необхідно розшифрувати. Це послання справді надійшло з іншої планети, але створила його Даніела де Пауліс, художниця-резидент інституту SETI, з метою змоделювати сигнал інопланетної цивілізації.

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