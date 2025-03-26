"Обід" віком 15 мільйонів років: в Австралії знайшли скам’янілу рибу зі збереженим вмістом шлунка

Під час аналізу вмісту шлунків скам’янілих риб вчені знайшли фрагменти комах і частину раковини двостулкового молюска, що дозволяє точно встановити елементи їхнього раціону.

В австралійській пустелі палеонтологи зробили унікальне відкриття: скам’янілі рештки раніше невідомої прісноводної риби віком близько 15 мільйонів років. Унікальність знахідки полягає в тому, що викопна істота зберегла у шлунку залишки своєї останньої трапези.

Про це розповідає T4.

В Астралії знайшли скам’янілу рибу зі збереженим вмістом шлунка.

Скам’янілість виявили в родовищі Макгратс Флет – регіоні, відомому винятковими умовами для збереження викопних організмів. Дослідницьку групу очолив Метью Маккеррі з Австралійського музею. Новий вид отримав назву Ferruaspis brocksi – на честь палеонтолога Йохена Брокса.

Під час аналізу вмісту шлунків скам’янілих риб вчені знайшли фрагменти комах і частину раковини двостулкового молюска, що дозволяє точно встановити елементи їхнього раціону. Крім того, на хвості одного з екземплярів дослідники помітили личинку прісноводної мідії – ймовірного паразита, який міг використовувати рибу як транспорт для розселення.

Ще одним проривом стало відтворення забарвлення стародавньої риби. Завдяки аналізу пігментних структур шкіри вдалося реконструювати її вигляд: темна спина, світле черево та дві темні смуги вздовж тіла. Це перший випадок, коли вчені змогли точно відтворити забарвлення вимерлої риби такого віку.

Науковці вважають, що знахідка Ferruaspis brocksi відкриває нові горизонти у вивченні життя на території Австралії в період міоцену та підкреслює цінність родовища Макгратс Флет як важливого джерела даних про еволюцію флори й фауни регіону.