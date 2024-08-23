Обличчя Ісуса відтворили із зображення на Туринській плащаниці: який він має вигляд (фото)

Штучний інтелект відтворив обличчя Ісуса Христа зі шматка тканини, в який, як дехто вважає, його загорнули після розп'яття.

Про це повідомляє Daily Express.

Туринська плащаниця протягом століть спричиняла розбіжності в думках: дехто стверджує, що в матеріалі навіть можна побачити обриси обличчя Христа. Інші зазвичай відкидають її як підробку, але нові технології, використані італійськими вченими, дозволяють припустити, що полотнище льону дійсно може походити з часів Христа.

А тепер ШІ був використаний для переосмислення загадкової святої реліквії, щоб розкрити "справжнє обличчя Ісуса". Газета використала найсучасніший ШІ-візуалізатор Midjourney, щоб створити симуляцію обличчя за плащаницею.

Зображення показують Христа з довгим хвилястим волоссям і бородою – як на багатьох класичних зображеннях. На його обличчі та тілі видно порізи та садна, які вказують на те, що він був щойно вбитий.

Обличчя Ісуса, створене за допомогою ШІ / Фото: MIDJOURNEY

У той час як скептики вважають, що невідомий художник 14-го століття підробив "плащаницю Месії", використовуючи порошкову фарбу на скульптурі або на тілі моделі, багато католиків переконані, що на полотнищі тканини якимось чином закарбувався образ Христа в момент воскресіння.

У 1980-х роках радіовуглецевий аналіз визначив, що тканина, яка використана для створення плащаниці, датується серединою 1300-х років, незадовго до початку її документованої історії.

Але доктор Ліберато де Каро з італійського Інституту кристалографії, використовуючи новий метод, відомий як ширококутне рентгенівське розсіювання, сенсаційно заявив, що тканина добре відповідає аналогічному зразку, який, як підтверджено, було взято під час облоги Масади, Ізраїль, у 55-74 роках нашої ери.

Доктор де Каро поставив під сумнів точність вуглецевого датування. Він написав: "Цвіль і бактерії, що колонізують текстильні волокна, а також бруд або вуглецевмісні мінерали, такі як вапняк, що прилипають до них у порожніх просторах між волокнами, які на мікроскопічному рівні становлять близько 50% об'єму, можуть бути настільки складними для повного усунення на етапі очищення зразка, що це може спотворити датування".

Туринська плащаниця / Фото: Getty Images

Він додав, що оскільки метод рентгенівського розсіювання неруйнівний, той же зразок може бути протестований лабораторіями в усьому світі, що допоможе підтвердити його висновки.

Додаткове підтвердження своїх тверджень доктор де Каро зазначив, що крихітні частинки пилку з Близького Сходу потрапили між волокнами полотна, що виключає поширену думку про те, що плащаниця є європейською підробкою.

Хоча немає жодних вагомих доказів того, що плащаниця існувала до середини 1300-х років, схожа реліквія, яка, на думку прихильників, була тим самим об'єктом, як повідомляється, була вкрадена з церкви в Константинополі століттям раніше.

На ній зображено примарний образ людини зростом близько 1,82 м, на якому видно рани, що відповідають бичуванню та розп'яттю. З винаходом фотографії наприкінці 19 століття плащаниця була сфотографована, що показало, що негативне зображення було набагато яскравішим, ніж вицвілий "слід опіку", видимий неозброєним оком.

Туринська плащаниця / Фото: Getty Images

Протягом багатьох років низка скептиків намагалися відтворити багатовікове зображення, але результати були неоднозначними. Хоча баланс ймовірностей схиляється до того, що об'єкт був виготовлений невідомим підробником у середині 1300-х років, той, хто його створив, мав чудову, майже надприродну майстерність.

Різні папи римські схвалювали Туринську плащаницю як чудову реліквію, зокрема папа Іван Павло II і папа Франциск 2013 року, але католицька церква загалом не має офіційної позиції щодо її справжності.

Нагадаємо, нове дослідження Туринської плащаниці розкрило таємницю артефакту. Вчені використали нову технологію для визначення віку лляної тканини.

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