Обличчя найдавнішої людини вперше розкрито через 300 000 років – фото

Обличчя найдавнішої відомої людини було вперше реконструйовано, відкриваючи нам чоловіка, якого описують як "сильного і спокійного".

Про це пише Metro.

Його створив бразильський експерт з графіки Сісеро Мораіс, який використав 3D-сканування черепа, щоб повернути до життя нашого родича.

Скам'янілості походять із залишків Джебель Ірхуд, названих на честь місця в Марокко, де вони були знайдені, і доводять, що люди, або Homo sapiens, еволюціонували на 100 000 років раніше, ніж вважалося. Вони також довели, що наші предки переросли "колиску людства" у Східній Африці і поширилися по континенту на тисячоліття раніше, ніж це передбачалося попередніми дослідженнями.

Реконструкція обличчя найдавнішого предка людини / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Пояснюючи процес, Мораіс сказав: "Спочатку я відсканував череп у 3D, використовуючи дані, надані дослідниками Інституту Макса Планка. Потім я перейшов до апроксимації обличчя, яка полягала в перетині декількох підходів, таких як анатомічна деформація".

Реконструкція обличчя найдавнішого предка людини / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Ця методика передбачала нанесення 3D-схеми черепа на прототип "донорського" черепа, в якості якого виступав дорослий чоловік з низьким індексом маси тіла.

Мораіс сказав, що він вирішив надати черепу чоловіче обличчя, спираючись на "міцні та мужні" риси черепа. Для прогнозування товщини м'яких тканин, ймовірної проєкції носа та інших структур обличчя були використані додаткові дані про сучасну людину.

"Остаточне обличчя – це інтерполяція всіх цих даних, яка генерує дві групи зображень, одна об'єктивна, з більш технічними елементами, без волосся і в градаціях сірого", - сказав Сісеро. "Інша – художня, з пігментацією шкіри та волосся".

Реконструкція обличчя найдавнішого предка людини / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Сам череп насправді складається з різних скам'янілостей, відтворених в єдине ціле, яке, за словами дизайнера, є "чудовим і досить послідовним з анатомічної точки зору".

Інститут Макса Планка, який надав дані з черепа, заявив, що рештки Джебеля Ірхуда мали "сучасний вигляд обличчя і зубів, а також велику, але більш архаїчну на вигляд черепну коробку".

В Інституті заявили, що генетичні зміни, які впливають на зв'язок, організацію і розвиток мозку, перетворили черепну коробку на череп, який ми всі маємо сьогодні. Мораіс погодився і порівняв череп Схул V з черепом архаїчного Homo sapiens.

Людські черепи еволюціонували протягом сотень тисяч років / Фото: Cicero Moraes/Pen News

"Череп Джебель Ірхуд має деякі характеристики, сумісні з неадертальцями або гейдельберзькими людьми [вимерлими родичами людини]. Дуже цікаво спостерігати відмінності та сумісність між структурами цих черепів та обличчями протягом тисячоліть".

Сісеро Мораіс / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Скам'янілості з місця знахідки Джебель-Ірхуд були вперше виявлені в 1960-х роках і оцінювалися приблизно в 40 000 років, перш ніж вчені повернулися до цього місця і за допомогою нових методів виявили, що кісткам приблизно 300 000 років.

Нагадаємо, раніше вчені вперше відтворили обличчя найбагатшої людини, яка коли-небудь жила. Вони представили реконструкцію обличчя Аменхотепа ІІІ.

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