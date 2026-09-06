Обличчя з минулого: вчені відтворили зовнішність 400-річної польської "вампірки"

Реконструкція обличчя «вампірки» з Пені / Фото: Оскар Нільссон / Проєкт Pień

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Шведський археолог та скульптор Оскар Нільссон успішно завершив складну реконструкцію обличчя відомої польської «вампірки» з селища Пень. Тривимірна модель черепа та результати ДНК-тестів дозволили митцеві максимально точно відтворити зовнішність молодої жінки, похованої з антивампірськими атрибутами.

Про це повідомив університет Коперника в Турині.

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Деталі реконструкції: сотні годин кропіткої роботи

Процес створення реалістичного обличчя виявився надзвичайно складним і тривав від двохсот до чотирьохсот годин безперервної праці. Скульптор використовував спеціальні шпильки різної довжини для точної імітації товщини тканин на надрукованій копії черепа.

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Після цього митець акуратно наліпив м’язи зі спеціальної глини та встановив реалістичні очні яблука. Наступні шари імітували справжню шкіру зі всіма її природними зморшками, порами та шрамами від можливих травм.

На фінальному етапі готове обличчя занурили в рідкий силікон для закріплення остаточного результату. Після цього до скульптури філігранно прикріпили натуральне волосся, вії та брови, щоб надати їй максимальної живості.

Історичний контекст: захист від демонів

Дослідники наголошують, що моторошні атрибути в могилі були не доказом існування вампірів, а традиційними заходами захисту живих від мерців. Серп на шиї та замок на нозі мали гарантувати, що покійна ніколи не зможе піднятися зі своєї труни.

Керівник дослідницької групи пояснює, що такі радикальні антивампірські процедури зазвичай застосовувалися до людей, які сильно відрізнялися від решти громади. Вчені припускають, що за життя ця молода жінка могла страждати від певних фізичних вад або психічних розладів.

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Саме через ці відмінності налякані сусіди жорстоко ставилися до неї та панічно боялися її можливого повернення після смерті. Її історія є яскравим прикладом того, як глибоко в суспільстві того часу вкоренилися темні забобони та страх перед невідомим.

Прем’єра фільму: світовий резонанс знахідки

Результат цієї приголомшливої роботи був офіційно представлений публіці наприкінці жовтня дві тисячі двадцять четвертого року. Тоді ж у Швеції та Великій Британії відбулася гучна прем’єра документального фільму під назвою «Поле вампірів».

Стрічка детально розповідає про унікальні археологічні розкопки на так званому хибному цвинтарі в невеликому польському селі. Очікується, що захопливий документальний проєкт про цю загадкову знахідку стане доступним для польських глядачів у наступному році.

Бекграунд: що приховувала Могила №75

Таємниче поховання сімнадцятого століття виявили польські археологи за межами поселення на безіменному цвинтарі для вигнанців. Аналіз ДНК показав, що сімнадцятирічна дівчина мала скандинавське походження, хоча виросла саме в цій місцевості.

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Знайдені біля черепа залишки шовкового убору зі срібними та золотими нитками прямо вказують на її високий соціальний статус. Проте навіть очевидне багатство не змогло захистити померлу від жорстоких забобонів наляканої сільської громади.

Ознаки недоїдання на кістках та зелений наліт від мідного медичного засобу у роті свідчать про важке та болісне життя. Сліди на скелеті доводять, що могилу розкопували повторно, щоб змінити положення тіла та покласти захисний серп.

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