Образився: уряд Нігерії заблокував Twitter через видалення публікації президента

У твіті нігерійський лідер пригрозив "розправитися" з людьми на південному сході країни.

Уряд Нігерії "на невизначений термін" призупинив діяльність Twitter на території країни після того, як соцмережа видалила допис нігерійського президента Мухаммада Бухарі.

Про це із посиланням на Міністерство інформації і культури Нігерії повідомляє CNN.

"Федеральний уряд призупинив на невизначений термін діяльність служби мікроблогів і соціальних мереж Twitter в Нігерії", - йдеться в повідомленні відомства.

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Окрім того, соцмережу звинуватили в "діяльності, яка може підірвати корпоративне існування Нігерії".

Зазначається, що за два дні до цього рішення Twitter видалив твіт нігерійського лідера, в якому той пригрозив "розправитися" з людьми на південному сході країни, звинувативши їх в повторюваних атаках на суспільну інфраструктуру в регіоні.

"Багато з тих, хто сьогодні погано себе веде, занадто молоді, щоб усвідомлювати руйнування і загибель людей, які сталися під час громадянської війни в Нігерії. Ті з нас, хто провів 30 місяців в полях і пережив війну, будуть звертатися до них тією мовою, яку вони розуміють", - написав Бухарі.

Йшлося про жорстоку дворічну війну Нігерії і Біафри (1967-1970 роки), внаслідок якої загинули від одного до трьох мільйонів людей, більшість з яких - представники народу ігбо.

Твіт видалили через бурхливу реакцію нігерійців, а міністр інформації Лай Мохаммед звинуватив Twitter у "подвійних стандартах".

Раніше президент Венесуели заявив про "диво-ліки" від коронавірусу і потрапив у "бан" в Facebook.

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