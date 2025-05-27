Кільце з трьома сонцями: українські полярники показали унікальний оптичний ефект (фото)

Обручка з трьома сонцями / © скриншот

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Полярникам станції «Академік Вернадський» вдалося побачити одне з найскладніших і найрідкісніших оптичних явищ в атмосфері — повне паргелічне коло з двома несправжніми сонцями.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Явище, яке вдалося зафіксувати в Антарктиді, візуально нагадує обручку, прикрашену трьома каменями. У центрі — справжнє сонце, а по боках — два яскраві світлові плями, або ж паргелії. Всі вони лежать на одній лінії паралельно горизонту. Цей горизонтальний світловий «обруч» є так званим повним паргелічним колом — дуже рідкісним і складним у формуванні оптичним ефектом.

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Полярники зазначили, що перед появою цього явища спостерігали ще одне — 22-градусне гало навколо сонця. Однак це світлове кільце швидко зникло.

Науковці пояснюють, що всі ці атмосферні ефекти належать до родини гало — оптичних явищ, які виникають внаслідок заломлення або відбиття світла в крижаних кристалах. Такі кристали можуть міститися у верхніх шарах атмосфери в перистих або перисто-шаруватих хмарах, а також у вигляді алмазного пилу — дрібних кристалів льоду, що зависають у повітрі під час сильних морозів.

Повне паргелічне коло — одна з найрідкісніших форм гало. Його формування відбувається завдяки комбінації кількох складних механізмів: промені сонця багаторазово заломлюються всередині крижаних кристалів і частково відбиваються від їхніх зовнішніх граней. Деякі ділянки цього світлового кільця формуються навіть через п’ятикратне заломлення світла.

Цікаво, що найчастіше гало та паргелії з’являються на відстані 22 градусів від джерела світла. Це пов’язано з шестикутною формою типових крижаних кристалів. Кожен кристал діє як мініатюрна призма: промінь входить в одну грань, проходить крізь кристал і виходить через іншу, заломлюючись під кутом саме 22 градуси. Якщо ж кристали досить товсті або мають форму пластинок, може з’являтися друге коло паргеліїв — уже на відстані 44 градусів, але це трапляється ще рідше.

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Світлове явище / © скриншот

Світлове явище / © скриншот

Нагадаємо, полярники показали, як кит виривається з води.