Обвуглені стейки та підгорілі тости можуть викликати рак: що кажуть вчені

Приготування м’яса / © Pixabay

Реклама

Соковиті стейки, бургери чи хот-доги з підсмаженою на грилі скоринкою приваблюють смаком та ароматом, але разом із цим можуть утворюватися речовини, небезпечні для здоров’я, застерігають науковці.

Про це повідомило видання The Washington Post.

Дослідження показують: під час приготування м’яса на грилі чи пательні при температурі понад 150 °C відбуваються реакції між амінокислотами, цукрами та креатиніном. Це призводить до появи гетероциклічних амінів (ГЦА). А коли жир стікає на гарячі вугілля, утворюються поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), які разом із димом осідають на поверхні продукту. Обидва види сполук здатні пошкоджувати ДНК і провокувати мутації.

Реклама

На тваринах доведено: регулярне вживання таких речовин підвищує ризик виникнення раку. Для людей результати менш однозначні — одні дослідження фіксують підвищену ймовірність колоректального раку, раку підшлункової чи раку простати, інші — не знаходять стабільного зв’язку. При цьому експерти підкреслюють: небезпека зростає, коли йдеться про червоне чи оброблене м’ясо, яке й саме є фактором ризику.

Подібні процеси спостерігаються й у крохмалистих продуктах. Підгорілі тости, картопля фрі чи чіпси можуть містити акриламід — сполуку, яку Міжнародне агентство з вивчення раку відносить до ймовірних канцерогенів для людини.

Фахівці радять кілька простих кроків, щоб зменшити шкідливий вплив:

не допускати прямого контакту їжі з полум’ям;

маринувати м’ясо перед смаженням;

регулярно перевертати шматки на грилі;

поєднувати м’ясо зі свіжими овочами;

не робити підгорілі страви частиною щоденного меню.

Висновок вчених: для здорових людей, які вживають такі продукти рідко, ризик онкології вважається невисоким. Водночас повністю виключати його не можна, тому помірність та обережність залишаються найкращим підходом.

Реклама

Нагадаємо, чоловік ледь не втратив руку після того, як спав у ліжку зі своїм собакою. Господар тварини пережив сепсис, але попри це залишив улюбленця поруч.