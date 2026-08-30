Очі як у кота і тіло до 3 метрів: у Карибському морі знайшли химерну істоту

Око котячої акули схоже на око звичайних домашніх котів / © скриншот з відео

Реклама

Масштабне дослідження дна Карибського моря біля острівної держави Тринідад і Тобаго призвело до сенсаційних біологічних відкриттів. Місцеві науковці не лише успішно склали мапу недосліджених територій, але й натрапили на безліч небачених раніше глибоководних екосистем.

Про це пише Discover Wildlife.

Реклама

Унікальні знахідки та невідомі екосистеми

Дослідницька команда виявила щонайменше двадцять імовірних нових видів морських істот, серед яких восьминоги, корали, м’ясоїдні губки та присадкуваті омари. Окрім цього, вчені зафіксували ще п’ятдесят чотири види різноманітних тварин, які ніколи раніше не зустрічалися у цих територіальних водах.

Реклама

Під час занурень дослідникам вдалося зняти унікальні кадри з хибною котячою акулою, яка може виростати до трьох метрів у довжину і отримала свою назву через характерну форму очей. Також в об’єктив камери потрапив чорний живоглот із роздутим шлунком через проковтування надто великої здобичі, та туша ската манти, яку активно поїдали краби і морські черв’яки.

Команда знайшла 25 екосистем холодних джерел, де метан і сірководень просочуються з осадових порід, утворюючи карбонатні скелі та рифи. Найбільше з виявлених джерел охоплює площу близько половини акра та повністю вкрите щільними колоніями мідій і трубчастих червів.

Технології збереження та значення експедиції

Для фотографування, відеознімання та безпечного збирання понад семисот біологічних зразків вчені використовували дистанційно керований підводний апарат SuBastian. Щоб зберегти живі тканини без жодних пошкоджень для подальшого аналізу, дослідники успішно застосували передовий метод кріоконсервації. «Кріоконсервуючи тканини понад 86 видів глибоководних губок, коралів і морських огірків, ми зберігаємо живі біологічні ресурси, які забезпечують безцінну основу для розуміння майбутніх змін екосистем», — пояснила наукова співробітниця Меган Конклінг.

Ця місячна експедиція стала першим в історії Тринідаду і Тобаго масштабним глибоководним дослідженням, яке очолили саме місцеві фахівці. «Кожне нове відкриття, чи то екосистема, вид, чи поведінка, поглиблює наше розуміння того, що поставлено на карту, і зміцнює нашу здатність бути справжніми розпорядниками цієї здебільшого невидимої, але критично важливої частини нашої країни», — наголосила головна наукова співробітниця експедиції Діва Амон.

Реклама

Нагадаємо, акула навчилась затримувати дихання і гуляти суходолом. Дивовижна морська хижачка може пересуватись морським дном та навіть виходити на суходіл за допомогою своїх плавців, які вона використовує, як справжні лапи.

Новини партнерів

Новини партнерів