Один із найбільших метеоритів вартістю 75 тисяч доларів пролежав на фермі 80 років — ним підпирали двері сараю

Космічний камінь отримав назву метеорит Едмор. Він містить значну кількість нікелю — близько 12%.

Один із найбільших метеоритів, коли-небудь зареєстрованих у Мічигані (США), не привертав уваги експертів, тому що протягом років ним підпирав двері сараю місцевий фермер.

Про це йдеться у повідомленні Science Alert.

"Я одразу сказала, що це щось особливе. Це найцінніший зразок, який я коли-небудь тримала у своєму житті", — розповіла Мона Сірбеску, геологиня із Центрального Мічиганського університету (CMU), яка дослідила космічний камінь.

Як метеорит потрапив до вчених

1988 року фермер Девід Мазурек купив землю в Едморі разом із каменем, що підпирав двері сараю. Попередній власник розповів, що в 1930-х роках вони з батьком бачили, як метеорит уночі впав на їхню ділянку.

Фермер використовував камінь у господарстві протягом 30 років, а згодом вирішив показати його геологам і продав свій метеорит планетарію Абрамса Мічиганського університету, пообіцявши 10% виручки відділу наук про землю та атмосферу.

Вартість метеорита оцінили в 75 тисяч доларів.

Нагадаємо, навесні жителі Київської області спостерігали величезний спалах. Профільні фахівці роз'яснили орієнтовну причину явища.

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