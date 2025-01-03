Один із найбільших супервулканів планети може вибухнути: що відомо (фото)

Вчені, які досліджують Єллоустоунський супервулкан, виявили рух у глибині кратера, що спричиняє побоювання, що гігант може вивергнутися.

Про це пише Daily Mail.

Вулкан, розташований під Єллоустоунським національним парком у штаті Вайомінг, здатний спричинити руйнівне виверження магнітудою 8 балів. І оскільки він не вибухав вже близько 640 000 років, деякі експерти і місцеві мешканці вважають, що вулкан запізнився з виверженням.

Дослідники, аналізуючи кратер супервулкану, або кальдеру, виявили, що магма всередині рухається на північний схід і разом з нею зміщується концентрація вулканічної активності. Це означає, що якщо вулкан вивергнеться, то це станеться в цьому районі, на відміну від попередніх попереджень у західному регіоні.

Єллоустоунська кальдера – це кратер площею 3496 квадратних км у західно-центральній частині парку, який утворився під час катастрофічного виверження цього вулкана сотні тисяч років тому.

Єллоустоунський вулкан / Фото: Getty Images

Команда виявила, що основна частина цієї магми зберігається у відокремлених підземних резервуарах, що не дозволяє їй стати достатньо концентрованою, щоб спричинити виверження.

Хоча виверження може статися в північно-східному регіоні через зсув, дослідники кажуть, що їхні висновки свідчать про те, що супервулкан не вивергнеться за нашого життя.

"Ніде в Єллоустоуні немає регіонів, здатних до виверження", - сказала авторка дослідження Нінфа Беннінгтон, дослідниця з Гавайської вулканічної обсерваторії, в інтерв'ю Washington Post. "У ній багато магми, але вона недостатньо зв'язана між собою".

Беннінгтон та її колеги провели широкомасштабне магнітотеллуричне дослідження Єллоустоунської кальдери. Метод працює шляхом прослуховування природних "сигналів" Землі, таких як радіохвилі та магнітні вібрації, які надходять із космосу або з глибин нашої планети. Ці сигнали змінюються залежно від того, що саме перебуває під землею – каміння, вода чи метали. Це дозволило дослідникам зазирнути в кратер і дослідити, що насправді відбувається під поверхнею.

Вони використали отримані дані для створення карти магматичних утворень під кальдерою. Результати показали, що на глибині від 4 до 48 км під поверхнею є щонайменше сім основних регіонів із високим вмістом магми, що свідчить про те, що ці резервуари "не вивергаються".

Свої висновки дослідники опублікували в журналі Nature.

Попередні дослідження показали, що під Єллоустоунською кальдерою є два типи магми. Один з них – базальтова магма, яка зазвичай утворюється в результаті прямого плавлення мантії Землі, згідно з даними Геологічної служби США (USGS). Базальтова магма вивергається легше через її менший опір потоку. Але ця магма щільна і похована глибоко під Єллоустоунською кальдерою, а це означає, що вона навряд чи може спричинити там виверження.

Єллоустоун / Фото: Yellowstone National Park

Інший тип – риолітова магма, яка є густішою і більш стійкою до течії через високий вміст кремнезему. Під Єллоустоуном базальтова магма нагріває навколишні породи, що сприяє утворенню риолітової магми ближче до поверхні. Але для виверження риолітової магми з Єллоустоуна потрібне значне підвищення тиску.

Однак це вже траплялося раніше. За останні два мільйони років в Єллоустоуні відбулося три великих кальдероутворювальних виверження, всі з яких були спричинені резервуарами риолітової магми. Але, на думку дослідників, це навряд чи повториться, принаймні за нашого життя.

Виходячи з обсягу сховища риолітової магми під північно-східною кальдерою Єллоустоун, а також безпосереднього зв'язку регіону з джерелом тепла в нижніх шарах земної кори, дослідники дійшли висновку, що концентрація майбутньої риолітової вулканічної активності змістилася на північний схід. Це значна зміна. За останні 160 000 років риолітична вулканічна активність відбувалася на більшій частині Єллоустоунської кальдери, за винятком цього північно-східного регіону, пишуть дослідники у своєму звіті.

За словами Беннінгтон, завдяки великому об'єму магми під Національним парком, цей регіон залишатиметься вулканічно активним. Але її дослідження припускає, що туристам не доведеться турбуватися про загрозу великого виверження найближчим часом.

Нагадаємо, вчені знайшли сотні гігантських слідів, залишених 166 мільйонів років тому. Це п'ять ланцюжків слідів, найдовший з яких має довжину 150 метрів.

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