Один із найпотужніших вибухів у Всесвіті: NASA показало фото в приголомшливих деталях - це вражає

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба (JWST) NASA нещодавно зробив захопливе детальне зображення Кассіопеї А, яка утворилися внаслідок одного із найпотужніших вибухів у Всесвіті, що відбувся ще 340 років тому, але який досі досліджують астрономи.

Про це пише видання Inverse.

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"Кассіопея А - ц е найновіша наднова в нашій галактиці. Астрономи ретельно її досліджують, сподіваючись відтворити життя та смерть гігантської зірки з уламків її останнього вибуху. Останнє зображення хмари космічного сміття, зроблене JWST за допомогою приладу середнього інфрачервоного діапазону (MIRI), може пролити світло на те, як вибухова загибель гігантських зірок допомагає розсіяти інгредієнти для життя по всій галактиці", - йдеться у повідомленні.

Раніше була масивна зірка, але приблизно 340 років тому вона зникла в яскравому спалаху світла. Гігантська зірка спалила останні залишки свого палива, і без тиску ядерного синтезу, щоб протистояти нищівній вазі зірки, її зовнішні шари миттєво впали всередину. Цей колапс спровокував величезний вибух, один із найбільших і найпотужніших у Всесвіті, який викинув колишній вміст зірки у космос .

Сьогодні хмара газу та пилу, яка повільно розповсюджується, колись була зіркою, має ширину близько десяти світлових років, а її зовнішній край штовхається в оболонку з більш холодного газу та пилу, яка колись оточувала зоряну систему.

На фото видно, як п илові уламки руйнівної смерті гігантської зірки світяться вогненно-помаранчевим і червоним кольором під час зіткнення з міжзоряним пилом.

Фото: Inverse

Нагадаємо, астрономи відкрили надзвичайно велику чорну діру.

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