Один укол на тиждень замість дієт та виснажливих тренувань: як схуднути придумали фармацевти

Уколи від зайвої ваги

Згідно з даними неурядової організації Всесвітньої федерації боротьби з ожирінням понад двох п'ятих населення світу мають надлишкову вагу, страждають від ожиріння, а до 2035 року ця цифра може подвоїтись.

Дієти, пігулки, бади — чого лише не попридумували, щоб скинути зайву вагу. Датська фармацевтична компанія розробила новий клас препаратів для схуднення, — а саме уколи агоніста рецептора glp -1 - семаглутида. Клінічні випробування показали, що ін'єкції цим препаратом приводить до втрати ваги на 15%. Оземпік, версія з нижчими дозами є препаратом для лікування діабету, який також використовується не за призначенням, а для схуднення.

Новий препарат від ожиріння з’явився випадково після того, як лікування, призначене для діабетиків, спричиняло втрату ваги. Семаглутид імітує вивільнення гормонів, які стимулюють відчуття ситості та знижують апетит. Вони також вимикають потужне бажання їсти, яке ховається в мозку.

Очікується, що половина американців з ожирінням, які намагаються схуднути будуть приймати препарати glp -1 до кінця десятиліття.

Але, як і у випадку з будь-якими новими ліками, існують невизначеності, найбільші – це безпека та доступність.

Застереження та проблеми пов'язані з препаратом для схуднення

Наслідки довготривалого вживання не відомі

Перш за все, через новизну препарату, які будуть віддалені наслідки його вживання, ще не відомо. Подібний препарат з меншими дозами діючої речовини, призначений для діабету, наприклад, може викликати блювоту та діарею в легкому степені. Дослідження на тваринах показали вищу захворюваність на рак щитоподібної залози тощо. Невідомі наслідки використання уколів під час або безпосередньо перед вагітністю.

Уколи потрібні будуть все життя

Як і у випадку з відмовою від дієти, припинення приймання високих доз семаглутиду пов’язано з поверненням більшої частини втраченої ваги, тому пацієнтам потрібно буде приймати препарат все життя. Щобільше, деякі люди навіть набирають більше ваги, ніж втратили.

Висока вартість препарату

Не меншою проблемою, пов'язаною з довічний прийманням уколів є їх вартість. Наразі вартість препарату становить від 900 до 1300 доларів. Виходячи з таких цін, довічні рецепти виглядають непомірно дорогими.

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