Один з найкрасивіших зорепадів року: коли його можна побачити

Пік одного з найсильніших метеорних потоків, або як ще називають подібні явища — "зірки, що падають", можна буде спостерігати 3 і 4 січня.

Про це пише Forbes.

У вівторок 3 січня і в середу 4 січня можна буде спостерігати за одним із найсильніших щорічних метеорних потоків, який називається Квадрантиди. Вважається, що за появою Квадрантида стоїть астероїд, який відкрили лише 19 років тому, який називається 2003 EH з періодом обертання навколо Сонця, що становить 5 років.

На жаль, дуже яскравий Місяць, який незабаром стане повним, зробить спостереження за метеорним потоком важчим, але його яскраві "вогняні кулі", все ж таки буде добре видно в нічному небі. Окрім Місяця, ще однією перешкодою для спостереження за метеорним потоком може стати хмарна погода.

Квадрантиди — це метеорний потік, який відрізняється від інших не тільки великою інтенсивністю метеорів, що падають, але і тим, що більшість з них занадто тьмяні.

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