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- Наука та IT
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Одна помилка під час заряджання може коштувати смартфона: що потрібно перевірити
Фахівці пояснили, чому несертифікований аксесуар становить ризик для смартфона та його акумулятора.
Бажання заощадити на USB-кабелі може обернутися дорогим ремонтом смартфона. Експерти попереджають, що неякісний аксесуар здатен не лише уповільнити заряджання, а й пошкодити акумулятор, зарядний порт або внутрішні компоненти пристрою.
Про це пише BGR.
На перший погляд дешевий кабель майже не відрізняється від оригінального або сертифікованого. Проте головна різниця приховується у внутрішніх компонентах і якості матеріалів.
Фахівці зазначають, що неякісні кабелі можуть нестабільно передавати електричний струм. Через це смартфон заряджається повільніше або починає сильніше нагріватися.
Надмірне нагрівання негативно впливає на літій-іонний акумулятор і з часом може скорочувати його ресурс.
Які несправності може спричинити неякісний кабель
Експерти попереджають, що в окремих випадках дешевий USB-кабель може призвести до серйозніших наслідків.
Серед можливих ризиків:
пошкодження зарядного порту;
закорочення;
вихід із ладу компонентів материнської плати;
втрата або пошкодження даних під час передавання файлів між смартфоном і комп’ютером.
Якщо під час дотику до металевого конектора відчувається сильний удар струмом, це може свідчити про несправність кабелю або зарядного адаптера. У такому разі використання аксесуара варто негайно припинити.
Для безпечного заряджання смартфон, зарядний адаптер і кабель повинні «узгоджувати» між собою допустиму потужність.
У кабелях USB-C — USB-C за це може відповідати спеціальний чип E-marker, який повідомляє зарядному пристрою, яке навантаження здатен витримати кабель.
У кабелях USB-A — USB-C таку функцію виконує резистор на 56 кОм, який запобігає подачі надмірного струму.
У дешевих аксесуарах ці компоненти можуть бути відсутні або працювати некоректно. Через це зарядний пристрій іноді подає нестабільне живлення, що створює додаткове навантаження на акумулятор і електроніку смартфона.
Якщо телефон обладнаний системою захисту від перегрівання, він автоматично знижує потужність заряджання, через що процес стає повільнішим.
Як розпізнати якісний USB-кабель
Перед покупкою експерти радять звернути увагу на кілька важливих деталей.
Насамперед варто перевірити наявність сертифікації USB-IF, яка підтверджує відповідність аксесуара вимогам безпеки та сумісності. Водночас інформацію про модель рекомендують перевіряти й в офіційній базі USB-IF, оскільки маркування іноді підробляють.
Також слід оцінити зовнішній вигляд виробу:
упаковання не повинно містити орфографічних помилок;
логотипи мають бути чіткими;
серійний номер повинен бути зазначений;
оболонка кабелю має бути міцною, а не надто тонкою чи м’якою;
конектори повинні щільно входити в роз’єми без люфту.
Фахівці наголошують, що економія на USB-кабелі може виявитися значно дорожчою за купівлю якісного сертифікованого аксесуара, адже від нього залежить не лише швидкість заряджання, а й безпека смартфона та довговічність його акумулятора.
Нагадаємо, сучасні смартфони з літій-іонними батареями мають контролер, який автоматично припиняє заряджання після 100%. Залишати телефон на зарядці після повного заряду не критично шкідливо, але постійне перегрівання прискорює зношування акумулятора. Експерти радять використовувати оригінальні зарядки, не розряджати до 0%, підтримувати рівень 20–80% і уникати сонця під час заряджання. Функція оптимізованого заряджання допомагає автоматично обмежувати заряд до 80%.