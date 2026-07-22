Одна помилка під час заряджання може коштувати смартфона: що потрібно перевірити

Зарядка / © Unsplash

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Бажання заощадити на USB-кабелі може обернутися дорогим ремонтом смартфона. Експерти попереджають, що неякісний аксесуар здатен не лише уповільнити заряджання, а й пошкодити акумулятор, зарядний порт або внутрішні компоненти пристрою.

Про це пише BGR.

На перший погляд дешевий кабель майже не відрізняється від оригінального або сертифікованого. Проте головна різниця приховується у внутрішніх компонентах і якості матеріалів.

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Фахівці зазначають, що неякісні кабелі можуть нестабільно передавати електричний струм. Через це смартфон заряджається повільніше або починає сильніше нагріватися.

Надмірне нагрівання негативно впливає на літій-іонний акумулятор і з часом може скорочувати його ресурс.

Які несправності може спричинити неякісний кабель

Експерти попереджають, що в окремих випадках дешевий USB-кабель може призвести до серйозніших наслідків.

Серед можливих ризиків:

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пошкодження зарядного порту;

закорочення;

вихід із ладу компонентів материнської плати;

втрата або пошкодження даних під час передавання файлів між смартфоном і комп’ютером.

Якщо під час дотику до металевого конектора відчувається сильний удар струмом, це може свідчити про несправність кабелю або зарядного адаптера. У такому разі використання аксесуара варто негайно припинити.

Для безпечного заряджання смартфон, зарядний адаптер і кабель повинні «узгоджувати» між собою допустиму потужність.

У кабелях USB-C — USB-C за це може відповідати спеціальний чип E-marker, який повідомляє зарядному пристрою, яке навантаження здатен витримати кабель.

У кабелях USB-A — USB-C таку функцію виконує резистор на 56 кОм, який запобігає подачі надмірного струму.

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У дешевих аксесуарах ці компоненти можуть бути відсутні або працювати некоректно. Через це зарядний пристрій іноді подає нестабільне живлення, що створює додаткове навантаження на акумулятор і електроніку смартфона.

Якщо телефон обладнаний системою захисту від перегрівання, він автоматично знижує потужність заряджання, через що процес стає повільнішим.

Як розпізнати якісний USB-кабель

Перед покупкою експерти радять звернути увагу на кілька важливих деталей.

Насамперед варто перевірити наявність сертифікації USB-IF, яка підтверджує відповідність аксесуара вимогам безпеки та сумісності. Водночас інформацію про модель рекомендують перевіряти й в офіційній базі USB-IF, оскільки маркування іноді підробляють.

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Також слід оцінити зовнішній вигляд виробу:

упаковання не повинно містити орфографічних помилок;

логотипи мають бути чіткими;

серійний номер повинен бути зазначений;

оболонка кабелю має бути міцною, а не надто тонкою чи м’якою;

конектори повинні щільно входити в роз’єми без люфту.

Фахівці наголошують, що економія на USB-кабелі може виявитися значно дорожчою за купівлю якісного сертифікованого аксесуара, адже від нього залежить не лише швидкість заряджання, а й безпека смартфона та довговічність його акумулятора.

Нагадаємо, сучасні смартфони з літій-іонними батареями мають контролер, який автоматично припиняє заряджання після 100%. Залишати телефон на зарядці після повного заряду не критично шкідливо, але постійне перегрівання прискорює зношування акумулятора. Експерти радять використовувати оригінальні зарядки, не розряджати до 0%, підтримувати рівень 20–80% і уникати сонця під час заряджання. Функція оптимізованого заряджання допомагає автоматично обмежувати заряд до 80%.

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