Одна речовина в крові може впливати на ясність розуму: нове відкриття здивувало науковців

Вчені знайшли "код безсмертя", дослідивши геном тисячолітнього організму / © Фото з відкритих джерел

Нове дослідження показало, що вищий рівень оцтової кислоти в крові може бути пов’язаний із здоровішим старінням, кращими метаболічними показниками та гострішим мисленням у людей похилого віку.

Про це пише видання Earth.com.

Йдеться про невелику хімічну сполуку, пов’язану з роботою кишківника. Вона може бути одним із сигналів, що поєднує травлення, обмін речовин і стан мозку під час старіння.

Дослідники вивчали аналізи крові натще, зразки калу, сканування мозку, фізичні показники та результати когнітивних тестів у літніх людей. За даними науковців, вищий рівень оцтової кислоти у плазмі крові збігався з кількома ознаками здоровішого старіння.

Зокрема, у таких учасників фіксували нижчий рівень тригліцеридів — жирів у крові, які можуть зростати за надлишку енергії в організмі. Також у них був вищий рівень “хорошого” холестерину, нижчий індекс маси тіла та менша частка жирової маси.

Окрему увагу вчені звернули на кишкові бактерії. Вони здатні перетворювати продукти, багаті на клітковину, на коротколанцюгові жирні кислоти. Оцтова кислота є однією з найпоширеніших серед них і може переносити сигнали від бактерій до тканин організму.

У людей із вищим рівнем цієї речовини в крові дослідники також виявили певні відмінності у складі кишкової мікрофлори. Зокрема, у них було більше бактерій Oscillibacter і Coprococcus та менше Phocaeicola і Bacteroides.

Найбільш несподіваною підказкою стали результати сканування мозку. Вищий рівень оцтової кислоти пов’язали з більшим об’ємом таламуса — ділянки мозку, яка бере участь у передаванні сигналів, увазі та ухваленні рішень.

Когнітивні тести також показали цікаву закономірність: оцтова кислота була пов’язана саме з кращою здатністю до судження та ухвалення рішень. Водночас такого самого чіткого зв’язку з пам’яттю, мовленням чи зоровим конструюванням вчені не виявили.

Попри це, автори дослідження наголошують: йдеться лише про зв’язок, а не про доведений причинно-наслідковий механізм. Дослідження проводили в один момент часу, тому воно не доводить, що саме оцтова кислота безпосередньо покращує роботу мозку або сповільнює старіння.

На результати могли впливати й інші чинники — харчування, запалення, ліки, спосіб життя або інші речовини, які виробляються в кишківнику.

Вчені вважають, що наступним кроком мають стати триваліші дослідження та контрольовані експерименти. Вони мають показати, чи можна безпечно впливати на цей кишковий сигнал, щоб підтримувати здоровіше старіння.

