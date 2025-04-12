Одна з найближчих до Чумацького шляху галактик розривається: яка причина

Рух зір у Малій Магеллановій Хмарі / © phys.org

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Нові дослідження Малої Магелланової Хмари — однієї з найближчих супутників Чумацького Шляху — виявили несподівану динаміку її зір і газу. Виявляється, ця галактика не просто обертається, а фактично розривається на частини під впливом гравітації своєї масивної сусідки — Великої Магелланової Хмари.

Про це повідомило видання phys.org.

Команда японських астрономів із Університету Нагої вивчила рух 7000 масивних зір у Малій Магеллановій Хмарі (SMC). На відміну від Чумацького Шляху, де зорі та газ рухаються синхронно, тут виявився хаос: одні світила наближаються до Великої Магелланової Хмари (LMC), інші — віддаляються.

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«Зірки в SMC рухалися в протилежних напрямках по обидві сторони галактики, ніби їх розтягують. Деякі з цих зірок наближаються до LMC, тоді як інші віддаляються від нього, що свідчить про гравітаційний вплив більшої галактики. Цей несподіваний рух підтверджує гіпотезу про те, що SMC порушується LMC, що призводить до його поступового руйнування», — зазначив один з керівників дослідження Кенго Татіхара.

Також вчені виявили, що масивні світила галактики не обертаються. На відміну від Чумацького Шляху, де газ та зорі обертаються синхронно, у Малій Магеллановій Хмарі такої взаємодії не виявлено. Зазвичай молоді зорі рухаються з газом, з якого народжуються, але тут вони не дотримуються схеми обертання — це означає, що навіть міжзоряний газ у цій галактиці позбавлений обертання.

«Якщо SMC справді не обертається, попередні оцінки його маси та історію взаємодії з Чумацьким Шляхом і LMC, можливо, доведеться переглянути. Це потенційно може змінити наше розуміння історії взаємодії трьох тіл між двома Магеллановими Хмарами та Чумацьким Шляхом», — зазначив співкерівник дослідження Сатоя Накано.

Це дослідження поглиблює знання про еволюцію галактик, зокрема в період раннього Всесвіту. Мала Магелланова Хмара (SMC) є оптимальною моделлю для дослідження молодих галактик завдяки її низькому вмісту металів та слабкому гравітаційному полю, що нагадує умови, які існували в ранніх галактиках.

Взаємодія SMC з Великою Магеллановою Хмарою (LMC) може імітувати процеси, що відбувалися мільярди років тому, допомагаючи краще зрозуміти, як формувалися галактики. Отримані результати можуть суттєво вплинути на сучасні уявлення про механізми їхньої еволюції.

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