Одна з найяскравіших зірок Андромеди зникла: як в сусідній від нас галактиці утворилася чорна діра

Галактика Андромеди. Фото: Adam Evans. M31/CC BY 2.0

Астрономи зафіксували у галактиці Андромеди рідкісне явище — зникнення однієї з її найяскравіших зірок. Спостереження свідчать: зоря M31-2014-DS1 могла тихо колапсувати у чорну діру, не породивши вибуху наднової — сценарій, який донедавна вважали майже неможливим для таких об’єктів.

Про це повідомило видання Space.com.

Команда під керівництвом дослідника Колумбійського університету Кішалая Де, аналізуючи архів місії NASA NEOWISE, виявила, що зоря приблизно у 2014 році несподівано збільшила свою яскравість в інфрачервоному діапазоні, у 2016-му різко потьмяніла, а до 2023 року практично щезла з неба. Вона була розташована на відстані близько 2,5 млн світлових років і мала лише 13 мас Сонця — небагато для типових попередників чорних дір.

Перед зникненням M31-2014-DS1 сяяла у 100 000 разів яскравіше за Сонце й нагадувала за масштабом відому зорю Бетельгейзе. Коли Де перевірив нові дані в обсерваторії Кека, з’ясувалося, що об’єкт з поля зору просто зник. Пізніші спостереження з космічного телескопа «Габбл» підтвердили: зоря більше не світиться.

Науковці вважають, що її ядро за дуже короткий час стислося у чорну діру, не залишивши видимого сліду наднової. У космосі залишився лише слабкий інфрачервоний шлейф пилу та газу — матеріалу, який нині формує навколо чорної діри обертовий диск і поступово зникає всередині неї.

Телескоп «Джеймс Вебб» уже зафіксував, що новонароджена чорна діра все ще занурена в щільні залишки зірки. Рентгенівського випромінювання, яке зазвичай видають такі об’єкти, поки що немає — оболонка довкола надто щільна. Учені очікують, що в найближчі десятиліття рентгенівські сигнали таки з’являться, коли матеріал почне осідати.

Відкриття може змінити уявлення про формування чорних дір: якщо зірка з масою 13 Сонць може завершити життя так тихо, подібних об’єктів у Всесвіті може бути значно більше, ніж припускали. Дослідники пропонують новий спосіб пошуку таких подій — відстеження коротких інфрачервоних спалахів, які можуть передувати подібному «тихому колапсу».

