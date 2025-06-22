Одне з біблійних пророцтв почало збуватися: про що йдеться

Біблія / © Pixabay

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Одне з біблійних пророцтв починає збуватися — річка Євфрат, одна з найбільших на Землі, швидко висихає через кліматичні зміни, що загрожує життю мільйонів людей у регіоні та може спричинити масштабні екологічні і соціальні проблеми.

Про це пише The National.

Річка Євфрат, яка протікає через Туреччину, Сирію та Ірак, нині стрімко висихає. Ця річка разом із Тигром утворює найбільшу річкову систему Західної Азії, що живить близько 60 мільйонів людей. Колись ці землі називали «Родючим Півмісяцем» — саме тут з’явилися одні з перших цивілізацій.

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Однак сьогодні рівень води падає з кожним роком. За даними Міністерства водних ресурсів Іраку, через посухи та зміну клімату Євфрат може повністю пересохнути вже до 2040 року. За останні 10 років басейн річок втратив понад 140 кубічних кілометрів прісної води — це один з найнижчих показників за всю історію спостережень.

Проблема загострюється через геополітичну напругу: країни регіону не можуть домовитись про спільне управління водними ресурсами, що підвищує ризик конфліктів за доступ до води.

Крім цього, дефіцит чистої води спричиняє зростання інфекційних захворювань серед місцевого населення, таких як холера, кір та тиф.

З біблійних часів висихання Євфрату вважалося знаком великих змін і навіть апокаліпсису. Нині це пророцтво набуває реальних обрисів — але причини радше наукові, ніж містичні. Зміна клімату і людська діяльність створили серйозну загрозу для майбутнього регіону та його мешканців.

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У Біблії, зокрема в Книзі Одкровення, є пророцтво про висихання великої річки Євфрат. Там йдеться, що шостий ангел вилиє свою чашу на Євфрат, і її вода висохне, щоб «приготувати дорогу царям зі Сходу». Це символічне пророцтво часто трактують як знак великих змін і катастрофічних подій у світі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те що, штучний інтелект дав несподівану відповідь про те, хто написав Біблію.