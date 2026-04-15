Одні з найбільших хижаків планети відмовляються від м’яса: що відбувається

Ведмедів традиційно вважають всеїдними тваринами, здатними легко переходити від рослин до тваринної їжі. Однак нові дані свідчать, що їхній раціон суттєво залежить від умов середовища. Зокрема, у регіонах із довшим вегетаційним періодом і вищою продуктивністю екосистем ведмеді частіше споживають ягоди, коріння, трави та горіхи. У менш продуктивних умовах із коротким теплим сезоном вони залишаються більш хижими.

Щоб простежити ці закономірності, науковці зібрали 210 записів про раціон ведмедів із 155 досліджень, які охоплюють ареали семи видів наземних ведмедів. Дані отримували, зокрема, з аналізу вмісту шлунків і посліду. На їхній основі визначали «трофічну позицію» — частку енергії, яку тварини отримують із тваринної їжі.

Результати показали однакову тенденцію для різних видів і географічних умов: зі збільшенням тривалості періоду, коли температура повітря перевищує 0 °C, ведмеді зміщують раціон у бік рослинної їжі.

Дослідники називають це явище «трофічним переналаштуванням» — здатністю тварин змінювати свою роль у харчовому ланцюгу залежно від доступних ресурсів. Це означає, що ведмеді можуть переходити від більш хижої до більш травоїдної моделі поведінки.

Ці зміни підтверджує і аналіз викопних решток. Вчені дослідили 219 зразків бурих ведмедів і 372 зразки благородних оленів із різних регіонів Європи за останні 55 тисяч років. За допомогою аналізу стабільних ізотопів колагену вони відтворили харчування тварин у різні періоди.

З’ясувалося, що в пізньому плейстоцені бурі ведмеді займали вищу трофічну позицію, ніж у голоцені. Після завершення останнього зледеніння близько 12 тисяч років тому їхній раціон поступово став більш рослинним. Це збіглося зі зростанням продуктивності екосистем і подовженням вегетаційних сезонів.

Науковці наголошують, що такі зміни мають значення не лише для самих тварин. Ведмеді впливають на популяції інших видів, розповсюдження рослин і переміщення поживних речовин

Потепління клімату є одним із ключових чинників цього процесу. Довші теплі періоди сприяють зростанню рослин і можуть скорочувати або навіть усувати періоди сплячки в деяких популяцій ведмедів. Це, своєю чергою, може стимулювати перехід від тваринної їжі до рослинної.

Водночас інтенсивне використання земель може мати протилежний ефект, зменшуючи доступність природних рослинних ресурсів. У таких умовах ведмеді можуть частіше шукати їжу поблизу людських поселень, зокрема на фермах або серед сільськогосподарських культур, що підвищує ризик конфліктів із людьми.

Дослідники вважають, що відстеження раціону ведмедів може стати індикатором змін у природних системах.

«Дослідження посліду, стабільних ізотопів та довгостроковий польовий моніторинг можуть допомогти відстежити, чи місцеві ведмеді переходять на рослинну чи тваринну здобич, коли змінюються температура та середовища існування», — йдеться в статті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про давнього гризуна J. monesi, який жив мільйони років тому та значно перевищував розмірами сучасних представників цієї групи. Його маса сягала близько пів тонни, а сила укусу вимірювалася тисячами ньютонів, що привернуло увагу дослідників.