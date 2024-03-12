Одностатеві батьки можуть зачати дітей зі спільною ДНК за допомогою клітин шкіри: дослідження

Нове дослідження показало вченим, що на горизонті з'явилося рішення для тих, хто страждає на безпліддя, а також для деяких одностатевих пар, які наразі не можуть завести біологічну дитину, використовуючи аутсорсинг принаймні одного з батьків.

Про це пише nypost.com.

Запропонований метод лікування, який використовує той самий процес, що був використаний для створення Доллі, вівці, клонованої вченими 1996 року, зможе перетворити звичайні клітини шкіри на людську яйцеклітину, з якої може вирости ембріон.

Цей захопливий метод, опублікований в журналі Science Advance, може вирішити проблеми фертильності для одностатевих пар, а також жінок літнього віку та інших людей, які не можуть виробляти яйцеклітини через хворобу, лікування раку або схильність до нього.

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Дослідники з Орегонського університету здоров'я і науки (OHSU) змоделювали процес на мишах, який називається гаметогенез in vitro, або IVG. Метод полягає в тому, що ядро клітини шкіри чоловіка або жінки поміщається до донорського ембріона, у якого відсутнє власне ядро.

Потім ядро заміщеної клітини шкіри розрізають навпіл, щоб звільнити місце для сперматозоїда, після чого створюється життєздатний людський ембріон, який підсаджують до матки за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

"Мета полягає в тому, щоб виробляти яйцеклітини для пацієнтів, які не мають власних яйцеклітин", - сказав головний автор дослідження Шухрат Міталіпов, директор Центру ембріональної клітинної та генної терапії OHSU, за повідомленням South West News Service.

Нова процедура може революціонізувати спосіб створення сім'ї для гомосексуальних чоловіків, оскільки для цього їм не потрібно буде надавати донорську яйцеклітину.

Раніше дослідники сподівалися знайти спосіб перенаправлення стовбурових клітин для створення сперматозоїдів або яйцеклітин, що залишалося недосяжним, але цей новий підхід, який називається соматичним ядерним перенесенням, обходить усі перешкоди.

"Ми пропускаємо весь цей етап перепрограмування клітин", - сказала співавторка доповіді, докторка Паула Амато, професорка акушерства і гінекології в Медичній школі OHSU. "Перевага нашої методики полягає в тому, що вона дозволяє уникнути тривалого часу культивування, необхідного для перепрограмування клітини".

Нагадаємо, дослідники виявили, що старша дитина, як правило, заробляє більше грошей і краще справляється з когнітивними тестами, ніж молодші брати і сестри. Науковці мають нову теорію.

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