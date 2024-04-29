Одностатевий секс між тваринами виник через дуже вагому причину – дослідження

Гомосексуальна поведінка між тваринами, можливо, розвинулася для "збереження миру" у видів, де соціальні конфлікти можуть призвести до смерті.

Науковці виявили, чому виник одностатевий секс між тваринами.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі Nature Communications.

Секс між одностатевими парами зареєстрований більш ніж у 1500 видів тварин, серед яких всі основні групи хребетних, такі як риби, амфібії, рептилії, птахи та ссавці. Він також спостерігався в основних груп безхребетних: комах, павуків, голкошкірих, таких як морські зірки, і нематод, які є крихітними паразитичними черв'яками.

Одностатеві спарювання особливо поширені у приматів, зокрема серед лемурів та мавп. Усього вони спостерігалися як мінімум у 51 виду.

За минулі роки було запропоновано низку теорій щодо того, чому тварини вступають у одностатеву сексуальну поведінку – маючи на увазі лише спарювання, а не моногамні одностатеві стосунки, які також мають місце. До них належать випадки помилкової ідентифікації, обмежена наявність партнерів протилежної статі та сексуальні розлади.

Однак огляд досліджень, проведених науковцями з Іспанії, показує, що така поведінка має набагато глибше і важливіше коріння. Відслідковуючи еволюцію одностатевої сексуальної поведінки серед ссавців, команда під керівництвом Хосе Гомеса виявила, що вона з більшою ймовірністю розвивається у соціальних видів – бонобо, шимпанзе, снігових баранів, левів та вовків. Це змусило їх припустити, що така поведінка допомагає встановлювати та підтримувати позитивні соціальні стосунки.

Команда також виявила, що одностатева сексуальна поведінка самців з більшою ймовірністю розвиватиметься у видів, де самці часто вбивають один одного у дорослому віці.

У цьому сценарії одностатевий секс може використовуватися для пом'якшення напруженості у групах та зниження ризику насильницьких конфліктів між самцями.

Однак, враховуючи поширеність одностатевої сексуальної поведінки як у самців, так і у самиць серед широкого кола тварин, автори зазначили, що їхнє дослідження не виключає інших теорій, що лежать в основі його еволюції.

Одностатева поведінка вивчалася лише у меншості видів ссавців, тому необхідні подальші дослідження, щоб краще зрозуміти його еволюцію та переваги.

Крім того, автори наголошують, що їхні висновки не пов'язані з еволюцією сексуальної орієнтації в одного конкретного виду приматів – людини. Це з тим, що дослідження враховує лише короткострокові фізичні взаємодії, пов'язані з одностатевою сексуальною поведінкою, а не постійні сексуальні уподобання.

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