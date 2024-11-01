Одяг Олександра Македонського знайшли через декілька тисячоліть у стародавньому похованні

Нові археологічні дослідження виявили шматок тканини з "фізичним описом, який точно відповідає" туніці, яку носив завойовник Олександр Македонський.

Про це пише New York Post.

Вона складається з "бавовняної тканини, пофарбованої у фіолетовий колір, між якими один або два шари білуватого матеріалу, виготовленого переважно з мінералу гунтиту", - йдеться в дослідженні, опублікованому в Journal of Field Archaeology.

Нова знахідка, що належить правителю близько 330 р. до н.е., знайдена в стародавніх королівських гробницях Греції у Вергіні, допомогла відданим справі археологам дізнатися більше про місця поховань родичів Олександра.

Подібність між гардеробом Олександра і фризом, більш відомим як довга гравюра на його стіні, допомогла вченим визначити приналежність одягу.

"Античні джерела описують білу туніку середнього розміру, і ця туніка збігається з їхніми описами", - сказав дослідник доктор Антоніс Барцьокас в інтерв' ю Greek Reporter. "Якщо ми подивимося на те, як вона зображена на фризі гробниці II, то побачимо, що на малюнку туніка зображена двома білими лініями. Це ідеально відповідає шарам матеріалу, знайденого всередині труни".

Олександр Македонський / Фото: Фото з відкритих джерел

Гробниця II є місцем поховання зведеного брата Філіпа III Архідея – довірений генерал був похований з деякими речами свого брата, оскільки після його смерті здобич колишнього правителя була розділена.

Питання про туніку було предметом дискусій у науковій спільноті від 1977 року, оскільки, за словами археолога, скелетні рештки не давали чіткого уявлення про неї.

Нагадаємо, Netflix у новому фільмі згадав про гомосексуальність Олександра Македонського. Зображення романтичних стосунків з його полководцем Гефестіоном спричинило фурор.

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