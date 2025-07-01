Один із найдивніших птахів світу: хто він і який вигляд має хижак, що полює на крокодилів

Китоголов / © Shutterstock

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Він має людський погляд, дзьоб завдовжки з долоню й манеру стояти нерухомо, як кам’яна статуя. Китоголов — один із найнезвичніших птахів у світі, який справді існує. І живе він не в легендах, а в тропічних болотах Східної Африки.

Про це повідомило видання T4.

Китоголов (лат. Balaeniceps rex) — це рідкісний болотяний птах, який мешкає в Уганді, Південному Судані, Ефіопії, Руанді та Замбії. Його зовнішність не схожа на жодну іншу: велике тіло, до 1,5 метра заввишки, вузькі довгі ноги, сіре щільне оперення і масивний дзьоб завдовжки до 24 см. Саме за цю ознаку птах і отримав свою наукову назву — «король китоголовів».

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Дзьоб птаха, один із найбільших серед усіх, має форму гачка на кінці і слугує основною зброєю під час полювання. Китоголов — хижак. У його раціоні: легеневі риби, соми, жаби, змії, молоді черепахи, іноді варани та дрібні крокодили.

Полює птах незвично: годинами може стояти нерухомо на березі болота, поки не з’явиться здобич. Потім блискавично атакує, завдаючи удару дзьобом. Через це китоголова вважають одним із найефективніших мисливців серед пернатих.

Цікаво, що китоголови — мовчазні, але в сезон гніздування використовують особливий звук, який утворюється клацанням дзьоба. За звучанням він нагадує чергу з автомата. Такі сигнали виконують функцію шлюбних закликів.

Розмножуються ці птахи нечасто. Зазвичай відкладається 2–3 яйця, але до дорослого віку доживає лише одне пташеня. Старші пташенята можуть вбивати молодших, а батьки не втручаються.

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Ще одна маловідома риса — терморегуляція через ноги. Китоголови покривають свої кінцівки послідом, щоб зменшити температуру тіла в спеку.

Китоголов / © shutterstock.com

Китоголов може жити до 35 років і має розмах крил до 2,6 метра. У дикій природі лишилось менш як 5 тисяч особин. Через знищення боліт, забруднення та незаконну торгівлю птах опинився під загрозою зникнення.

Проте є й добрі новини: у Замбії місцеві громади разом із національними парками та природоохоронцями борються за збереження виду. Завдяки цим зусиллям браконьєрство зменшилось, а китоголови повертаються у свої болота.

Нагадаємо, понад 500 видів птахів можуть зникнути протягом наступного століття — до такого висновку дійшли дослідники. Головна причина — втрата середовища існування, кліматичні зміни, забруднення та діяльність людини.

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Іноді причиною смерті пташки може бути навіть звичайне вікно. Блогерка Алла Мороз поділилася, що розв’язала проблему зіткнень птахів зі склом за допомогою спеціальних наклейок. Ультрафіолетові фігури у формі метеликів невидимі для людей, але добре помітні для пташиного зору.

Однак деякі птахи можуть становити загрозу навіть для людини. Один із найнебезпечніших — казуар. Цей птах із Австралії має могутню статуру, гострі кігті та агресивну вдачу.