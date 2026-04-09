Вулканічна система біля японського острова Кюсю, яка спричинила одне з найбільших вивержень сучасної геологічної епохи, знову демонструє ознаки активності. Вчені зафіксували поступове поповнення магматичної камери під кальдерою Кікай.

Про це повыдомило видання Science Alert.

Йдеться про вулкан Акахоя, виверження якого близько 7300 років тому стало найбільшим у голоцені. Тоді в атмосферу було викинуто приблизно 160 кубічних кілометрів породи — це в десятки разів більше, ніж під час вивержень вулканів Пінатубо (1991 рік) і Новарупта (1912 рік). Пірокластичні потоки поширилися на відстань до 150 кілометрів, а попіл вкрив значну частину Японії та Корейського півострова.

Попри те, що після того катастрофічного виверження вулкан не проявляв подібної активності, він залишається діючим. Упродовж останніх десятиліть фіксувалися слабкі виверження.

Нове дослідження, проведене фахівцями Університету Кобе та Японського агентства з морських і земних наук і технологій, підтвердило: під Кікай існує велика магматична камера, яка нині знову наповнюється. Для цього вчені використали підводні сейсмометри та пневматичні гармати, що дозволило проаналізувати структуру земної кори.

За словами дослідників, магма в резервуарі має інший хімічний склад, ніж під час давнього виверження, що свідчить про її нове походження. Крім того, протягом останніх кількох тисяч років у кальдері формується новий лавовий купол.

Науковці наголошують: розуміння процесів накопичення магми у таких гігантських кальдерах є ключем до прогнозування майбутніх вивержень. Подібні системи існують і в інших частинах світу, зокрема в Єллоустоуні та на острові Суматра (кальдера Тоба), де також відбувалися масштабні катастрофічні виверження.

Враховуючи сучасну щільність населення регіону, навіть відносно слабке нове виверження може мати значно серйозніші наслідки, ніж тисячі років тому.

