Один із найвідоміших льодовиків світу почав танути рекордними темпами: чим це загрожує

Льодовик Періто-Морено / © Associated Press

Льодовик Періто-Морено у Південному Патагонському льодовиковому полі, який десятиліттями вважався відносно стабільним, демонструє найшвидші темпи танення за останні 100 років.

Про це свідчить дослідження, опубліковане в журналі Communications Earth&Environment, інформує Phys.org.

Цей льодовик, що від 1981 року входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, щороку приваблює сотні тисяч туристів. Протягом багатьох років він залишався «затиснутим» у долині, проте нині почав втрачати контакт із твердою породою під собою. Як наслідок, айсберг швидше тане та зміщується назад. За прогнозами, найближчими роками він може відступити ще на кілька кілометрів.

Дослідники, які від 2020 року фіксують зміни за допомогою уповільненої зйомки, описують ситуацію як «крихкий баланс одного з найвідоміших льодовиків у світі».

«Ми вважаємо, що нинішнє відступання пов’язане з тим, що він уже понад десятиліття перебуває в нестабільному кліматичному стані. Льодовик повільно, але невідворотно відривається від фізичної „точки фіксації“ уцентральній його частині», — пояснює аспірант університету Фрідріха-Александра в Ерлангені-Нюрнберзі та один із авторів роботи Моріц Кох.

Щоб отримати необхідні дані, команда Коха проводила масштабні польові дослідження: вимірювали товщину льоду за допомогою радара, підвішеного під гелікоптером, застосовували сонар на озері та аналізували супутникові знімки.

Фахівці попереджають, що танення льодовиків, зокрема у полярних регіонах, може призвести до значного підвищення рівня світового океану, створюючи загрозу для життя і домівок людей у прибережних та острівних районах. Науковець із Пенсильванського університету Річард Аллі наголошує, що навіть локальні зміни у Патагонії важливі, адже вони допомагають передбачити майбутнє гігантських антарктичних льодовиків.

Нагадаємо, льодовик Туейтс, який отримав назву «льодовик Судного дня», виявляє ознаки небезпечної нестабільності. За оцінками науковців, його подальше руйнування може спричинити підвищення рівня світового океану більш ніж на 3 м.