«Оголений череп» у космосі: телескоп Вебба показав туманність, що нагадує мозок

Туманність «Оголений череп» / © NASA

Реклама

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба зазирнув у серце загадкової туманності PMR 1, відомої під неофіційною назвою «Оголений череп». Нові знімки показали деталі об’єкта, який є завершальним етапом еволюції однієї зірки та вражає формою, схожою на мозок у прозорому черепі.

Про це повідомило видання Space.

Туманність розташована приблизно за 5000 світлових років від Землі в сузір’ї Вітрил. Офіційна назва PMR 1 походить від прізвищ астрономів Паркера, Моргана та Рассела, які відкрили її наприкінці 1990-х років під час спостережень за допомогою 1,2-метрового британського телескопа Шмідта в Австралійській астрономічній обсерваторії. У 2013 році космічний телескоп «Спітцер» дослідив об’єкт в інфрачервоному діапазоні, після чого через характерний вигляд він отримав прізвисько «Туманність Оголений Череп».

Реклама

Під час нових спостережень «Джеймс Вебб» використав камеру ближнього інфрачервоного діапазону NIRCam та інструмент середнього інфрачервоного діапазону MIRI. Завдяки високій роздільній здатності вдалося розгледіти складну структуру внутрішніх газів, які формують «мозок», оточений тоншою оболонкою з переважно водню — своєрідним «черепом». Вважається, що ця зовнішня оболонка була викинута раніше і вже значно охолола, тоді як усередині залишилася суміш іонізованих газів, викинутих пізніше.

Особливу увагу привертає помітний розкол у центрі туманності, який візуально ділить «мозок» на дві частини. Існує припущення, що його сформували полярні струмені вмираючої зірки. Зображення, отримані MIRI, демонструють у верхній частині слід іонізованого газу, що прориває водневу оболонку. Якщо ця гіпотеза підтвердиться, це допоможе визначити орієнтацію зірки відносно навколишньої туманності.

Водночас ключове питання залишається відкритим: якою є природа центральної зірки. Під час відкриття в 1990-х роках спектральні ознаки вказували на можливу належність до зірок типу Вольфа — Райє — надзвичайно масивних і нестабільних об’єктів, які вважаються потенційними попередниками вибухів наднових. Проте наявність такої зірки всередині PMR 1 або спорідненої PMR 2 досі не підтверджена.

Через це науковці не виключають, що «Оголений череп» може бути типовою планетарною туманністю. У такому разі її створила менш масивна зоря, подібна до Сонця, яка на етапі червоного гіганта скинула зовнішні шари й поступово перетворюється на білий карлик.

Реклама

Нагадаємо, космічна рентгенівська обсерваторія NASA вперше зафіксувала чітке рентгенівське зображення астросфери навколо молодої зірки, схожої на Сонце. Спостереження дозволяють краще зрозуміти, якою могла бути наша Сонячна система на початку свого існування.