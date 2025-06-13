Океани Землі перетнули критичну межу: що це означає для майбутнього планети

Океан / © Pexels

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Вчені виявили, що океани Землі у 2020 році перейшли межу «небезпечної зони» за рівнем кислотності, що свідчить про порушення ще одного з планетарних кордонів через підвищений вміст вуглекислого газу в атмосфері.

Про це повідомило видання Livescience.

Закислення океану спричинене поглинанням ним близько 30% викидів CO2, що утворює вугільну кислоту у воді і підвищує концентрацію іонів водню, збільшуючи кислотність. Це призводить до зменшення кількості карбонатних іонів, необхідних морським організмам — коралам, молюскам, планктону — для формування своїх скелетів та мушель.

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Дослідження показало, що рівень підкислення океану у 2020 році досяг 20% (з урахуванням похибки), що є критичною межею, запропонованою раніше як верхня межа безпечного рівня. Раніше у 2023 році оцінка була трохи нижчою — 19%, однак зараз враховано нові вимірювання та комп’ютерне моделювання, що підтверджують більш глибокі зміни, особливо у водах нижче 100 метрів.

Близько 40% поверхневих вод океану перевищили межу підкислення, а серед вод до 200 метрів ця частка зростає до 60%. Це має особливе значення, оскільки більшість морських видів живе не лише на поверхні, а й у глибших шарах.

Директор з науки Плімутської морської лабораторії Стів Віддікомб наголосив, що закислення океану є «бомбою уповільненої дії» для морських екосистем і прибережних економік, адже воно призводить до втрати критично важливих середовищ існування.

Підвищення кислотності пов’язане з промисловою діяльністю людини, зокрема з інтенсивним спалюванням викопного палива, що збільшує концентрацію CO2 в атмосфері і, відповідно, у океанах.

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Нагадаємо, вчені зафіксували потемніння понад 20% світового океану. Водночас вчені виявили несподівану користь від сильних штормів в океані. Шторми перемішують океан настільки потужно і глибоко, що на поверхню підіймається багата поживними речовинами холодна вода.