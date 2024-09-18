Оновлення iOS 18 на Apple: найважливіші функції і нововведення

Apple випустила стабільну версію iOS 18, яка підтримує широкий спектр моделей, починаючи від iPhone XR (2018) до новітньої лінійки iPhone 16.

Оновлення iOS 18 принесе численні покращення у функціональності, інтерфейсі та продуктивності пристроїв Apple.

Про ключові нововведення iOS 18 та те, чому її варто встановити, — читайте на ТСН.ua.

Які пристрої підтримують iOS 18

Повний список пристроїв, сумісних з новою версією iOS:

iPhone XS / XS Max,

iPhone XR,

iPhone 11, 11 Pro / Pro Max,

iPhone SE (2020, 2022),

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro / Pro Max,

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro / Pro Max,

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro / Pro Max,

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro / Pro Max,

iPhone 16 (з iOS 18 з коробки).

iOS 18: що нового

Оновлений Центр управління та локскрин

Оновлений Центр управління

Центр управління зазнав значних змін у дизайні. Тепер його елементи, такі як іконки, стали круглими та отримали можливість персоналізації. Ви можете самостійно налаштувати їх розмір, розміщення та видаляти непотрібні інструменти. З'явився багатосторінковий вигляд для зручного доступу до всіх важливих налаштувань.

Екран блокування також отримав нові можливості налаштувань. Замість стандартних ярликів для ліхтарика та камери тепер доступні додаткові інструменти: QR-сканер, таймер, Shazam, калькулятор та інші. Крім того, підтримуються сторонні додатки, що дає користувачам більшу свободу в налаштуваннях.

Робочий стіл: більше свободи для налаштувань

Оновлений робочий стіл

Одним із найбільш очікуваних нововведень стало те, що тепер іконки на домашньому екрані можна розміщувати у будь-якому порядку, залишаючи між ними простір. Це особливо корисно для тих, хто хоче користуватися телефоном однією рукою. Користувачі також можуть відключати назви програм, щоб збільшити розмір іконок.

Важливим доповненням стала можливість швидкої заміни ярликів на віджети. Довге натискання на іконку відкриває доступ до віджетів для швидкої зміни. Захист приватності також на новому рівні — користувачі можуть приховувати додатки у "Бібліотеці програм", зробити їх недоступними у пошуку та захистити за допомогою Face ID або пароля.

Мітки руху для боротьби з нудотою

Для людей, які страждають від заколисування у транспорті, iOS 18 пропонує нову функцію під назвою "Мітки руху". Вона допомагає зменшити нудоту, спричинену конфліктом між візуальними сигналами та відчуттями руху, через динамічні контрастні точки на екрані, які реагують на рух телефону. Функцію можна вмикати автоматично або додати до Центру керування для швидкого доступу.

Окремий додаток для паролів і ігровий режим

Додаток для паролів

Управління паролями тепер стало простішим завдяки новому додатку Passwords, який дозволяє зберігати та керувати всіма кодами доступу, двофакторною аутентифікацією і сповіщеннями про можливі витоки даних. Вхід у додаток захищений за допомогою Face ID, що забезпечує додатковий рівень безпеки.

Крім того, в iOS 18 з'явився ігровий режим, який дебютував на комп'ютерах Mac. Цей режим знижує фонову активність додатків для підвищення частоти кадрів у грі, зменшує затримку звуку для AirPods і робить контролери більш чутливими.

Оновлення вбудованих програм

Деякі штатні програми також отримали суттєві покращення:

Фото: Новий інтерфейс, де всі останні знімки організовані у вкладці з категоріями на кшталт людей, місць, заходів. Окремо виділяються фотографії з чеками, документами, QR-кодами та рукописним текстом.

Оновлена галерея

Оновлена галерея

Safari: Додана функція Distraction Control, яка дозволяє приховувати непотрібні елементи на веб-сторінках, такі як спливаючі вікна або банери.

Калькулятор: Тепер має три режими — стандартний, науковий та з математичними записами. Додана історія обчислень і конвертер величин.

Оновлений калькулятор

Нотатки: Підтримка рукописної математики, де складні рівняння вирішуються автоматично. Додані нові можливості форматування тексту та відкладена відправка повідомлень.

Нові можливості безпеки

iOS 18 привносить новий рівень захисту вашого пристрою. Зокрема, функція Activation Lock тепер блокує iPhone у разі використання крадених або неякісних запчастин під час ремонту. Це забезпечить користувачам захист від неофіційних сервісних центрів, які використовують сумнівні компоненти.

Штучний інтелект і майбутні оновлення

Окрім візуальних та функціональних змін, iOS 18 включає ШІ-пакет Apple Intelligence, створений для конкуренції з технологіями Google та OpenAI. Проте, функції штучного інтелекту стануть доступними пізніше — з оновленнями iOS 18.1 та iOS 18.2.

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