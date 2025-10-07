ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
277
2 хв

OpenAI назвала 44 професії, які під загрозою через ШІ: чи втратите роботу ви

Модель Claude Opus 4.1 від Anthropic перемогла у 47,6% випадків.

Кирило Шостак
Штучний інтелект

Штучний інтелект / © Pixabay

Компанія OpenAI опублікувала звіт, у якому назвала 44 професії, які штучний інтелект може замінити, зокрема в роздрібній торгівлі та продажах, де ІІ перевершує людей у 81% завдань.

Звіт базується на тесті GDPval, де моделі ІІ, як Claude Opus 4.1 від Anthropic, порівнювалися з професіоналами в дев’яти галузях США, передає Daily Mail.

У тесті GDPval експерти оцінювали завдання, виконані ШІ та людьми, не знаючи їх авторства, і обирали кращий варіант. Модель Claude Opus 4.1 від Anthropic перемогла у 47,6% випадків. Найвищі показники ІІ: касири та співробітники пунктів прокату (81%), менеджери з продажу (79%), фахівці з доставки та інвентаризації (76%), редактори (75%), розробники програмного забезпечення і приватні детективи (по 70%). Найменше штучний інтелект впливає на інформаційний сектор, де режисери та журналісти поступилися лише у 39% випадків.

Повний список із 44 професій включає, зокрема, соціальних працівників (42%), юристів (46%), фінансових аналітиків (41%), медсестер (37%), фармацевтів (26%), бухгалтерів (24%) та інженерів-механіків (23%). Найнижчий ризик у промислових інженерів і редакторів відео (по 17%). Наприклад, медсестрам доручали оцінювати ураження шкіри, а інженерам — створювати 3D-моделі. GPT5-high від OpenAI показав 48,8% перемог, значно випередивши GPT-4o (12,4%).

OpenAI визнає, що тест не охоплює всіх аспектів професій, але вказує на потенціал ШІ для автоматизації. CEO Сем Альтман прогнозує, що до 40% робочих місць, як підтримка клієнтів, можуть бути автоматизовані. Водночас компанія наголошує, що штучний інтелект може підтримувати людей у роботі, а не лише замінювати їх.

Раніше ми повідомляли, що зовсім що деякі компанії можуть перейти на триденний графік завдяки штучному інтелекту.

