Органи старіють на 30 років: вчені озвучили ще один жахливий наслідок коронавірусу

Органи старіють на 30 років: вчені озвучили ще один жахливий наслідок коронавірусу

У 4757 у тих, вижили після коронавірусу, сталася 30% втрата функції нирок протягом одного року.

Органи людей, які перехворіли на коронавірусну інфекцію і вижили, можуть постаріти на десятиліття.

Про це заявили вчені, — повідомляє The New York Times.

У дослідженні фахівців взяли участь 89 тисяч осіб, що вижили після зараження COVID-19, а також 1,6 мільйона людей, які не піддалися впливу хвороби.

Так, у 30-40 річного здорової дорослої людини втрата функції нирок становить близько одного відсотка на рік. Серйозні інфекції можуть привести до сильнішого або навіть необоротного втрат для цього органу, або до хронічного захворювання.

А дослідження показало, що у 4757 вижили після коронавірусу сталася 30% втрата функції нирок протягом одного року. За словами фахівців, — це еквівалентно старіння органу на 30 років. Такої думки авторів праці, доктор Зіяд Аль-Алі.

Також читайте У Києві щеплення від коронавірусу будуть робити в "Епіцентрі"

Спостереження проводилися за анонімними медичних записів Управління охорони здоров'я ветеранів США, при цьому пацієнти були переважно білими чоловіками віком близько 68 років.

Лікарі припустили, що нирки бути особливо чутливим до різних запальним процесам в організмі або до активізації імунної системи. Крім того, функцію нирок можуть порушувати проблеми зі згортанням крові.

Читайте також:

Новини світу: у Колумбії виявили новий штам коронавірусу "Мю"

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання