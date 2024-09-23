Орнітологи б'ють на сполох: у містах зникають горобці – причина і наслідки

В українських населених пунктах майже зникли горобці. Через це орнітологи попереджають про загрозу екосистемі.

Про це пише mukachevo.net.

В Україні зафіксовано три види горобців: хатній, польовий, чорногрудий. Як сказав експерт Дунайсько-Карпатської програми Андрій Кийко, горобці зникають з кількох причин:

через зменшення кількості приватних будинків, під стріхами та шифером яких люблять гніздитися птахи. Для них немає щілин, все ізольовано, скрізь бетон і пластик;

смітники, які були кормовою базою пташок, тепер не підходять для добування їжі: сміття здебільшого викидають у щільних поліетиленових пакетах, у закриті пластикові контейнери, тому птахам важко дістатися до харчових відходів;

зменшення кількості домашніх господарств, де тримають свійську птицю;

зникнення колгоспних елеваторів;

коти у містах полюють на горобців.

Водночас львівський орнітолог Вадим Жуленко повідомив, що одним із факторів є надмірне прибирання міст. Зрізані гілки чи дерева не залишають у місті, а в цих гілках люблять жити горобці.

За його словами, через це у центральній частині, зокрема, Львова майже зникли ці птахи. Схожа ситуація й у Харкові.

"У місті майже зникли горобці та синиці. Влітку ці птахи стають "заслоном" розмноженню всяких шкідливих комах. Своїх пташенят вони саме комахами і вигодовують. У зимовий період ці птахи харчуються насінням трави й інших рослин. Тепер трави немає й у них немає місць для гніздування. Дерева стоять обпиляні, кущі "вибриті", - пояснила місцева екоактивістка Галина Турчина.

Як додають фахівці, наслідки зникнення горобців можуть стати фатальними, адже ці пташки не дають розмножуватися шкідливим комахам.

"Своїх пташенят вони саме комахами і вигодовують. У зимовий період ці птахи харчуються насінням трави й інших рослин. Тепер трави немає й у них немає місць для гніздування. Дерева стоять обпиляні, кущі "вибриті", - пояснила місцева екоактивістка Галина Турчина.

Нагадаємо, кияни останнім часом скаржаться на засилля колючої рослини-чужинця у місті.

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