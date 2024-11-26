Вісь Землі змістилася на 80 см: вчені вказали на головну причину

Згідно з останнім дослідженням, вісь Землі змістилася на 31,5 дюйма (майже 80 см), і головною причиною цього називають людську діяльність. Дослідники кліматичних змін дійшли висновку, що саме надмірне використання підземних вод людиною суттєво впливає на перерозподіл маси планети, змінюючи її обертання та сприяючи підвищенню рівня моря.

Про це пише Daily Express.

Як людська діяльність змінює планету

Період із 1993 по 2010 роки став вирішальним для досліджень. Протягом цього часу масове викачування приблизно 2150 гігатонн підземних вод викликало зсув вісі обертання Землі зі швидкістю близько 4,36 см на рік. Це також стало причиною підвищення рівня моря в середньому на 0,24 дюйма (приблизно 6 мм).

Провідний автор дослідження, геофізик Кі-Вон Со з Сеульського національного університету, зазначив:

"Полюс обертання Землі насправді змінюється набагато більше, ніж можна було очікувати. Наше дослідження показує, що серед факторів, пов’язаних із кліматом, саме перерозподіл підземних вод має найбільший вплив на цей процес".

Роль танення льодовиків і перерозподілу води

Зсув вісі обертання залежить від глобального розподілу маси Землі. Ключовими факторами є танення льодовиків у полярних регіонах, зокрема в Гренландії та Антарктиді. Коли лід тане, вода рухається ближче до екватора, змінюючи баланс маси планети й провокуючи нахил.

Однак дослідження підкреслює, що роль саме викачування підземних вод у цьому процесі є недооціненою. Вода, яку використовують для зрошення та споживання, більше не повертається до тих самих резервуарів, а розподіляється по поверхні планети, збільшуючи вплив на зміну обертання Землі.

Глобальні наслідки локальних дій

Ці зміни демонструють, як локальні дії, такі як надмірне використання водних ресурсів, можуть мати глобальні наслідки. Спостереження за змінами вісь Землі, на думку вчених, допомагає краще зрозуміти зміни у водних запасах на рівні континентів і прогнозувати подальші кліматичні виклики.

Нагадаємо, згідно з новими даними Міжурядової групи експертів зі зміни клімату при ООН, існує висока ймовірність підвищення температури до 2100 року на 2,7 градуса. Наслідки будуть катастрофічними.

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