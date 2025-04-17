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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Основний харчовий продукт половини людства стане токсичним: дослідження

Рис, який їдять мільярди, може стати отруйним через зміну клімату.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Рис під загрозою

Рис може стати токсичним / © Freepik

Рис — основа раціону для половини населення Землі, особливо в країнах, що розвиваються. Але нове дослідження попереджає, що глобальне потепління може зробити зернову культуру токсично.

Про це повідомило видання Inside Climate News.

Рис вирощують у затоплених полях, де він активно поглинає воду — разом із розчиненими в ній токсинами. Особливо небезпечний неорганічний миш’як, який потрапляє у воду через промислові забруднення та природні джерела. Високі температури та зростання рівня CO₂ у атмосфері прискорюють цей процес.

Протягом шести років науковці з США та Китаю вирощували рис у різних кліматичних умовах. В результаті виявилося, що:

  • Підвищення температури збільшує вміст миш’яку в зернах.

  • Високий рівень CO₂ посилює цей ефект.

  • У поєднанні ці фактори роблять рис значно токсичнішим.

Неорганічний миш’як викликає рак, ураження серця та нервової системи. Найбільш вразливі — діти, які часто їдять рисові каші. За прогнозами, найсильніше постраждають жителі Азії.

Вчені пропонують кілька рішень:

  • Селекція нових сортів, стійких до поглинання миш’яку.

  • Контроль за рівнем миш’яку в рисі.

  • Обмеження споживання рису дітьми.

Нагадаємо, вчені знайшли діру на Марсі, яка може вести до схованки інопланетного життя.

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