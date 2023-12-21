Особливий зуб мегалодона віком 3,5 млн років знайдено на дні океану

Учені вперше виявили добре збережений зуб мегалодона з роду Otodus на дні Тихого океану. Зуб було важко виявити на дні, але вчені вивчили відео, зняте дистанційно керованим підводним апаратом, і помітили, що він стирчить із піску.

Про це пише ScienceAlert.

Аналіз знайденого зуба показав, що він має деякі пошкодження, але зуб гострий. Вчені вважають, що виявлений зуб має вік 3,5 млн років.

Наскільки великий мегалодон

Найдавніші скам’янілості мегалодона (Otodus megalodon, раніше відомий як Carcharodon або Carcharocles megalodon) датуються 20 мільйонами років тому. Протягом наступних 13 мільйонів років ця величезна акула домінувала в океанах, поки не вимерла 3,6 мільйона років тому.

Мегалодон був не тільки найбільшою акулою у світі, але й однією з найбільших риб, що коли-небудь існували.

Про те, якою була статура мегалодона, який міг запросто зжерти сучасних акул, відомо завдяки його зубам, розміром з руку людини, і хребцям.

Інші частини скелета стародавньої акули, зокрема м'які тканини, не змогли пережити 3,6 млн років відтоді, як цей хижак вимер.

За приблизними підрахунками, мегалодон насправді виростав до 15-18 метрів у довжину, що втричі довше за найбільшу зареєстровану велику білу акулу. Він міг бути порівнянний за довжиною з найбільшими сучасними китовими акулами, найбільша з яких сягає 18,8 метрів.

Дослідження 2022 року припускає, що на розмір мегалодона могло впливати те, де він жив: ті, що жили в холодній воді, виростали до більших розмірів.

Нагадаємо:

На одному із пляжів у штаті Орегон (США) вперше у цьому регіоні було виявлено червоно-помаранчеву рибу-опах, яку ще називають "місячною рибою". Появу цієї рідкісної риби з тропічних широт учені пояснюють зміною клімату.

яку ще називають "місячною рибою". Появу цієї рідкісної риби з тропічних широт учені пояснюють зміною клімату. Раніше американка Деббі Геддес спіймала рибу з двома ротами, і фото її улову стало вірусним у соціальних мережах.

з двома ротами, і фото її улову стало вірусним у соціальних мережах. Також у США на березі океану знайшли труп риби із зубами, які виглядають наче людські. Хоча вигляд риби може когось шокувати, але вона не є рідкісною. Archosargus probatocephalus не входить до списку загрозливих або вразливих Світового союзу охорони природи, і часто трапляється рибалкам. Хоч важко у це повірити з огляду на зовнішність риби, але вона відома своїм білим м'ясом і м'яким смаком.

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