Останній прорив у галузі ШІ може допомогти людям нарешті зрозуміти собак та розмовляти з ними

Незабаром штучний інтелект зможе точно розуміти, що наші пухнасті друзі намагаються нам сказати.

Останній прорив штучного інтелекту – це гавкіт. Він може зрозуміти, що говорять собаки.

Як пише Daily Star, програмне забезпечення, навчене розуміти людей, адаптується, щоб розшифровувати гавкіт і розрізняти гру та агресію.

Рафа Міхалча з Мічиганського університету сказав: "Це перший випадок, коли методи, оптимізовані для людської мови, допомагають розшифровувати мову тварин".

ШІ-модель може навіть використовувати гавкіт для визначення віку, породи та статі собаки.

Технологічний прорив став можливим завдяки співпраці з Національним інститутом астрофізики, оптики та електроніки в Мексиці.

Раніше науковці намагалися розробити модель штучного інтелекту для відтворення звуків тварин через брак публічних даних. Дослідники кажуть, що вокалізацію тварин складніше записати, оскільки це потрібно робити або в дикій природі, або з дозволу власників.

Минулого місяця стало відомо, що Тель-Авівський університет в Ізраїлі пропонує приз у розмірі майже 10 мільйонів доларів тому, хто навчиться розмовляти з тваринами, можливо, за допомогою штучного інтелекту.

Нагадаємо, вчені з'ясували, чому їжа в літаках така несмачна. Через сухість повітря в салоні літака людина відчуває зневоднення, яке зменшує кожну краплю вологи, необхідну нашим носовим і бронхіальним шляхам – саме тому наші відчуття смаку і запаху так різко змінюються під час польоту

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