Останній супермісяць цього року: чи побачать унікальне явище українці

Останній супермісяць 2023 року було видно ще вчора, 28 вересня, однак сьогодні є останній шанс побачити його.

Про це пише Science Alert.

Дослідники зазначають, що для тих, хто мешкає у східній півкулі, найкращий перегляд відкриється у п'ятницю ввечері. Також учені радять спостерігати за супермісяцем, коли він перебуває близько до горизонту, коли він сходить або заходить — у цей момент він здається більшим через оптичну ілюзію.

Оскільки ніч стає дедалі темнішою, Сатурн і Юпітер також мають бути помітними поруч із супермісяцем. Щоб отримати найкращий краєвид, вчені радять знайти місце з найменшою кількістю штучного світла, а також за можливості без надто великої хмарності.

Що таке супермісяць

Астрономічне явище відбувається тоді, коли Місяць перебуває найближче до Землі під час свого орбітального руху навколо нашої планети і припадає на повню. Тобто мають збігтися ці два фактори — повня і перебування нашого супутника в перигеї - найближчій точці до Землі.

Під час супермісяця Місяць має вигляд приблизно на 7% більшого, ніж зазвичай, і він приблизно на 16% яскравіший, тобто сильніше відбиває сонячне світло. Але, якщо відмінність у розмірах Місяця побачити неозброєним оком складно, то збільшення яскравості видно добре.

Як супермісяць впливає на людину

Під час повні потрібно контролювати свої емоції, адже вона робить людей збудженими і імпульсивними. Водночас, повня надає людині додаткової енергії. Отже, на повню і кілька наступних днів варто бути терплячими, зважувати свої вчинки і направляти енергію на корисне.

Утім, супермісяць, попри деякі забобони, не викликає великих потопів, землетрусів, цунамі чи вивержень вулканів. Він лише спричиняє трохи вищі припливи, ніж звичайні.

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