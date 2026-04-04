Острів біля Фіджі могли створили люди 1200 років тому: що з’ясували вчені

Фіджі. Фото: Maksym Kozlenko/CC BY-SA 3.0

Біля узбережжя Фіджі дослідники виявили незвичайний острів, який, за попередніми висновками, міг утворитися внаслідок діяльності людини близько 1200 років тому. Раніше вважалося, що його появу спричинило цунамі, однак нові дані це ставлять під сумнів.

Про це повідомило видання Iflscience.

Йдеться про невеликий підвищений масив суші площею близько 3000 квадратних метрів, розташований серед мангрових заростей біля північного узбережжя острова Вануа-Леву. Під час геоархеологічного дослідження 2017 року вчені встановили, що острів майже повністю складається з мушель їстівних молюсків, змішаних із піщаною глиною.

За словами дослідників, залишки молюсків присутні не лише на поверхні, а й у глибших шарах — до 30–50 сантиметрів. Це підтверджують, зокрема, краби, які піднімають підземні шари ґрунту на поверхню.

Однією з перших версій було припущення, що острів сформувався через потужну хвилю, яка могла перенести відкладення мушель із морського дна. Втім, ця гіпотеза не пояснює, чому серед знайдених решток переважають саме їстівні види молюсків.

Натомість дослідники схиляються до версії, що острів утворився внаслідок тривалого накопичення відходів від споживання молюсків. Ймовірно, давні поселенці протягом сотень років викидали мушлі в одному місці, що зрештою призвело до формування суходолу.

Подібні об’єкти вже знаходили на островах Тихого океану, де молюски були важливою частиною раціону. У деяких випадках накопичення відходів навіть ставало основою для подальшого заселення територій.

Дослідники також розглядають версію, що острів міг використовуватися як місце поховання — на це вказують знайдені фрагменти кераміки. Водночас остаточних доказів цієї гіпотези поки немає.

Науковці не відкидають і природне походження острова. Для остаточних висновків планують додаткові дослідження, зокрема пошук слідів давніх цунамі та аналіз усних переказів місцевих жителів.

Якщо версія про штучне походження підтвердиться, це відкриття може стати першим прикладом подібного острова у південній частині Тихого океану на захід від Папуа-Нової Гвінеї.

