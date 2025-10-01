ТСН у соціальних мережах

Отрута найсмертоносніших змій вбиває, навіть після введення ліків: вчені дізналися чому

Укуси чорних мамб часто смертельні навіть після протиотрути. Вчені з’ясували, чому їхня отрута така небезпечна.

Автор публікації
Софія Бригадир
Чорна мамба

Чорна мамба / © snakehunter.org

Чорні мамби — одні з найнебезпечніших змій на планеті: кусають рідше за кобр чи гадюк, але їхні укуси частіше призводять до летальних наслідків. Пацієнти спочатку можуть почуватись краще після введення протиотрути, а потім раптово погіршуються — і тепер учені пояснили, чому так трапляється.

Про це повідомило видання IFLScience.

Міжнародна група під керівництвом професора Брайана Фрая з Університету Квінсленда виявила подвійний механізм дії отрут трьох мамб: чорної, західної зеленої та мамби Джеймсона. Перший компонент викликає млявий — аферентний — параліч, блокуючи постсинаптичні нервові зв’язки; існуючі протиотрути успішно нейтралізують саме цей ефект. Але в організмі залишається прихований другий компонент — токсини, що спричиняють спастичний параліч. Ці токсини змушують дихальні м’язи замикатися в скороченому стані і саме вони згодом стають причиною смерті.

Раніше подібний тип паралічу приписували лише східній зеленій мамбі. Нове дослідження показало: спастичний ефект є й у згаданих трьох видів. Через це стандартні антидоти виявляються частково неефективними — вони «б’ють» тільки перший механізм отрути, залишаючи другий безконтрольним.

Обидва види паралічу ведуть до зупинки дихання — або діафрагма втрачає здатність рухатися, або м’язи блокуються в напрузі. Врятувати таких пацієнтів можна апаратами штучної вентиляції легень, але в регіонах, де мамби зустрічаються найчастіше, подібної допомоги бракує.

У експериментах вчені протестували три найпоширеніші комерційні протиотрути: жодна не виявилася ефективною проти східної зеленої мамби або проти спастичного компонента у інших видів. Наслідок — близько 30 тисяч смертей щороку.

Дослідники пропонують шлях вирішення: доповнювати існуючі препарати антитілами проти токсинів східної зеленої мамби, щоб зробити антидоти дієвими проти всіх чотирьох видів. Однак це значно підвищить вартість ліків — а вже сьогодні в багатьох африканських регіонах пацієнти не можуть дозволити собі навіть наявні рятівні препарати.

Науковці також підкреслюють: універсальної «протиотрути від усього» не існує і навряд чи буде створена. Мамба еволюціонувала не щоб нищити людей, а щоб швидко паралізувати птахів і дрібних тварин — але для людини її укус залишається одним із найнебезпечніших.

