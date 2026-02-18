- Дата публікації
Отрута у вухах: у популярних пристроях виявили небезпечні токсини
Європейські дослідники протестували 81 пару бездротових та дротових навушників і в кожному зразку виявили вміст токсичних речовин, які можуть спричиняти рак, ураження печінки та гормональні збої.
Шокувальні результати оприлюднили науковці проєкту ToxFree LIFE for All, які перевіряли техніку, доступну на ринках ЄС та популярних маркетплейсах. Небезпечні сполуки знайшли навіть у продукції преміальних брендів, як-от Bose, Panasonic, Samsung і Sennheiser.
Про це повідомляє Daily Mail.
Що саме знайшли
Головною загрозою стали так звані «вічні хімікати» — бісфенол А (BPA) та бісфенол S (BPS). Їх виявили у приголомшливих 98% протестованих навушників. У деяких моделях концентрація токсинів сягала 315 мг/кг, водночас рекомендована норма Європейського хімічного агентства становить лише 10 мг/кг. Перевищення лімітів зафіксували, зокрема, в моделях Sennheiser Accentum True Wireless та Bose QuietComfort Headphones.
Ці речовини є ендокринними руйнівниками: вони імітують дію гормону естрогену в організмі, що може призвести до раннього статевого дозрівання у дівчат, фемінізації чоловіків, проблем із фертильністю і розвитку онкологічних захворювань. Окрім бісфенолів, у деяких ґаджетах знайшли фталати та хлоровані парафіни, які шкодять печінці й ниркам.
Піт посилює небезпеку
Експерти наголошують, що ризик цілком реальний, адже навушники контактують зі шкірою протягом тривалого часу. Особливо це стосується спортивних моделей, як-от Samsung Galaxy Buds3 Pro, де в деяких компонентах також знайшли понад 10 мг/кг бісфенолів.
«Щоденне використання, особливо під час фізичних вправ, коли виділяються піт і тепло, прискорює міграцію цих хімікатів безпосередньо в шкіру», — пояснила Кароліна Брабцова, хімічна експертка організації Arnika.
Дослідники закликають ЄС терміново заборонити використання цих класів токсичних речовин в електроніці, щоб захистити споживачів від довгострокового накопичувального ефекту отрути.
