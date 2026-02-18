Отрута у вухах: у популярних пристроях виявили небезпечні токсини

У навушниках виявили небезпечні канцерогени

Шокувальні результати оприлюднили науковці проєкту ToxFree LIFE for All, які перевіряли техніку, доступну на ринках ЄС та популярних маркетплейсах. Небезпечні сполуки знайшли навіть у продукції преміальних брендів, як-от Bose, Panasonic, Samsung і Sennheiser.

Про це повідомляє Daily Mail.

Що саме знайшли

Головною загрозою стали так звані «вічні хімікати» — бісфенол А (BPA) та бісфенол S (BPS). Їх виявили у приголомшливих 98% протестованих навушників. У деяких моделях концентрація токсинів сягала 315 мг/кг, водночас рекомендована норма Європейського хімічного агентства становить лише 10 мг/кг. Перевищення лімітів зафіксували, зокрема, в моделях Sennheiser Accentum True Wireless та Bose QuietComfort Headphones.

Ці речовини є ендокринними руйнівниками: вони імітують дію гормону естрогену в організмі, що може призвести до раннього статевого дозрівання у дівчат, фемінізації чоловіків, проблем із фертильністю і розвитку онкологічних захворювань. Окрім бісфенолів, у деяких ґаджетах знайшли фталати та хлоровані парафіни, які шкодять печінці й ниркам.

Піт посилює небезпеку

Експерти наголошують, що ризик цілком реальний, адже навушники контактують зі шкірою протягом тривалого часу. Особливо це стосується спортивних моделей, як-от Samsung Galaxy Buds3 Pro, де в деяких компонентах також знайшли понад 10 мг/кг бісфенолів.

«Щоденне використання, особливо під час фізичних вправ, коли виділяються піт і тепло, прискорює міграцію цих хімікатів безпосередньо в шкіру», — пояснила Кароліна Брабцова, хімічна експертка організації Arnika.

Дослідники закликають ЄС терміново заборонити використання цих класів токсичних речовин в електроніці, щоб захистити споживачів від довгострокового накопичувального ефекту отрути.

