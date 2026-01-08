Отруєні стріли з кам’яного віку: що приховали наконечники віком 60 тисяч років

Стародавні люди / © Pixabay

У Південній Африці археологи виявили хімічні сліди отруйних речовин на кварцових наконечниках стріл віком близько 60 тисяч років. Нові дані свідчать, що давні мисливці не лише використовували лук значно раніше, ніж вважалося, а й удосконалювали свою зброю токсичними сумішами, аби підвищити її ефективність.

Про це повідомило видання Discover.

Дослідження, опубліковане в Science Advances, базується на детальному аналізі мікроскопічних залишків, знайдених на артефактах зі скельного укриття Умхлатузана. На поверхні стародавніх наконечників дослідники виявили два алкалоїди — буфанідрин та епібуфанізин. Обидві сполуки виробляє отруйна південноафриканська рослина Boophone disticha, відома здатністю впливати на нервову систему навіть у мінімальних дозах.

Порівняння з залишками отрути на стрілах віком близько 250 років, що зберігаються у шведських музеях, підтвердило збіг хімічного складу. Це стало ключовим доказом того, що рослинні токсини використовувалися в мисливських технологіях уже десятки тисячоліть.

Науковці припускають, що отруєні стріли змінювали підхід до полювання — замість швидкого ураження тварину послаблювали на відстані, що зменшувало ризики для мисливців і розширювало перелік можливої здобичі.

Фахівці наголошують: використання отрути свідчить про складне мислення ранніх людей. Це вимагало знань про рослини, уміння обробляти токсини, розуміння їхньої дії та планування переслідування здобичі.

