Отруйна риба-крилатка захоплює Адріатичне море: вчені попереджають про небезпеку

Риба-крилатка / © Суспільне надбання

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Адріатичне море стикається з новою екологічною загрозою — інвазивною отруйною рибою-крилаткою (Pterois miles).

Про це повідомив Інститут океанографії та рибного господарства.

Цей хижак, який раніше лише час від часу траплявся у регіоні, тепер став постійним мешканцем. З червня 2024 по січень 2025 року зафіксовано 122 випадки її спостереження, що свідчить про швидке розповсюдження виду.

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Фахівці з Інституту океанографії та рибальства Хорватії зазначають, що рибу бачили навіть у холодні зимові місяці — це доводить її здатність адаптуватися до нових умов. Риба-крилатка не має природних ворогів у регіоні й активно винищує місцевих морських мешканців.

Окрім екологічної загрози, вона становить небезпеку для людини: її шипи містять отруту, яка викликає сильний біль і набряк. У відповідь на ситуацію вчені пропонують активно виловлювати крилатку, зокрема в морських заповідниках, і нагадують: м’ясо риби безпечне після правильної обробки.

Нагадаємо, вчені зафіксували потемніння понад 20% світового океану. Це зменшує зону, де можливе життя. Зміни можуть вплинути на цілі екосистеми.