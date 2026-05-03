Озеро, якого немає більше ніде: де живуть мільйони унікальних медуз

Медуза (ілюстративне фото) / © unsplash.com

Реклама

На скелястих островах Палау є одне з найнезвичніших природних місць планети — Озеро Медуз. Воно розташоване на безлюдному острові Ейл-Малк і стало домівкою для мільйонів золотих медуз, які не трапляються більше ніде у світі.

Про це йдеться в матеріалі Daily Galaxy.

Озеро медуз на островах Палау. / © Shutterstock

Озеро було відрізане від океану приблизно 12 тисяч років тому, наприкінці останнього льодовикового періоду. За цей час у ньому сформувалася замкнена екосистема, де життя розвивалося окремо від зовнішнього світу.

Реклама

Саме ізоляція й призвела до появи унікального підвиду золотих медуз — Mastigias papua etpisoni. Їх назвали на честь колишнього президента Палау Нгираткеля Етпісона. На відміну від родичів з океану, ці медузи пристосувалися до життя у стабільному середовищі озера.

Озеро медуз. / © Вікіпедія

Озеро Медуз має близько 400 метрів завдовжки та приблизно 30 метрів завглибшки. Воно оточене мангровими заростями, які підтримують життя різних морських безхребетних. Однак саме медузи стали його головними мешканцями.

Найцікавіша особливість цих істот — їхня щоденна міграція. На світанку медузи рухаються на схід, а згодом, разом із переміщенням сонця, зміщуються на захід. Через це у воді утворюються щільні скупчення, схожі на живу золоту хмару.

Така поведінка пов’язана з мікроскопічними водоростями, які живуть у тканинах медуз. Водорості використовують сонячне світло для фотосинтезу, а медузи, рухаючись озером, допомагають їм отримувати достатньо світла.

Реклама

Озеро медуз. / © Вікіпедія

Натомість водорості забезпечують медуз енергією та поживними речовинами. Саме цей симбіоз підтримує життя мільйонів особин у замкненій екосистемі.

Зазвичай в озері мешкає близько 5 мільйонів золотих медуз. Однак їхня чисельність змінювалася. 2005 року, за оцінками дослідників, в озері могло бути до 30 мільйонів медуз. А 2016 року популяція різко скоротилася, через що озеро тимчасово закрили для туристів.

Науковці пов’язували це з явищем Ель-Ніньйо: підвищення температури води порушило ріст водоростей, а медузи втратили важливе джерело живлення.

Після покращення умов екосистема поступово відновилася. 2019 року кількість медуз знову сягнула мільйонів, і озеро відкрили для відвідувачів.

Реклама

Крім золотих медуз, у водоймі також живуть місячні медузи, але їх значно менше. Саме золоті медузи зробили це віддалене озеро одним із найунікальніших природних місць Тихого океану.

Нагадаємо, у Тихому океані вчені зафіксували незвичайне геологічне явище, яке може мати серйозні наслідки для планети. Йдеться про процес, під час якого тектонічна плита фактично розривається на частини, що потенційно здатне вплинути на сейсмічну активність і структуру земної кори.

Новини партнерів