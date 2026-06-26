Озеро з окропом: у Єллоустоуні раптово утворилася нова гігантська вирва

У Єллоустонському національному парку з’явилося озеро з окропом / © Геологічна служба США

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У період з 14 по 16 червня 2026 року в басейні Бісквіт на території Єллоустонського національного парку несподівано утворилася нова вирва з киплячою водою сіро-мулистого кольору. Ця подія сталася внаслідок невеликого гідротермального вибуху, коли підземні води температурою вище точки кипіння раптово знайшли шлях до поверхні та перетворилися на пару. На щастя, під час цього інциденту ніхто з відвідувачів чи персоналу парку не постраждав.

Про раптову появу небезпечної геологічної аномалії розповідає ScienceAlert.

Фіксація гідротермального вибуху

Рано-вранці 13 червня 2026 року моніторингове обладнання зафіксувало сейсмічну енергію та низькочастотний акустичний сигнал, після чого місцева річка Фаєрхол наповнилася світло-сірим шлейфом. Спочатку дослідники припустили, що виверження відбулося у відомому басейні Блек-Даймонд, проте дані датчиків та камери спостереження вказали на абсолютно інше місце. Наступного дня вчені виявили нову тріщину завдовжки 18,5 метра, з якої у річку бурхливо витікала вода температурою близько 85 градусів за Цельсієм.

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«Ці жерла являють собою шляхи, де вода, що має температуру кипіння або навіть трохи вищу під землею, раптово знайшла шлях до поверхні та перетворилася на пару, спричинивши гідротермальний вибух», — пояснили фахівці Геологічної служби США (USGS).

Несподівана поява нової вирви

Коли 16 червня дослідники повернулися на місце вибуху, вони виявили там сіру киплячу водойму розміром 6,5 на 5,3 метра, якої не було ще кілька днів тому. Нове утворення видавало гучні глухі звуки через постійне формування та колапс бульбашок пари. Експерти припускають, що ця вирва утворилася внаслідок обвалу ґрунту, а не прямого вибуху, оскільки навколо неї не було розкидано великої кількості каміння чи уламків.

«Цей останній інцидент підкреслює динамічну та небезпечну природу гідротермальної активності в регіоні», — наголосили в команді Геологічної служби США.

Відеозаписи від 18 червня також зафіксували періодичні викиди струменів води на висоту від 6 до 9 метрів, що свідчить про збереження високої активності в цій зоні. Оскільки цей гідротермальний вибух відбувся безпрецедентно близько до систем спостереження, вчені отримали величезну кількість унікальних даних для подальшого вивчення природи таких явищ.

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Нагадаємо, у канадській шахті Кідд-Крік на глибині майже 3 кілометри учені виявили воду віком близько 2 мільярдів років. Відкриття може змінити уявлення про існування життя в екстремальних умовах на Землі та інших планетах.

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